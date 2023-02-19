Названо наказание для пересекшего сплошную линию водителя

Автоэксперты рассказали, какое наказание может получить водитель за пересечение сплошной линии разметки. В этом случае сидящему за рулем грозит штраф и временное решение прав.
Зачастую водители задевают сплошную, когда не успевают завершить обгон в зоне прерывистой линии. Если инспектор ГИБДД зафиксирует это нарушение, он может составить протокол, говорится в ст.12 ч.15 п.4 КоАП РФ. Автолюбителя могут наказать штрафом в 5 тысяч рублей или лишением прав на срок от четырех до шести месяцев, отмечают эксперты портала NJcar.
Если разметка нанесена в соответствии с ГОСТом, сплошная не начинается сразу после «пунктира». Ей предшествует предупреждающая полоса с удлиненными линиями. На трассе ее длина составляет 100 метров, чего достаточно для принятия верного решения об обгоне.
В случае, если разметка или знаки были, например, занесены снегом, в суде можно доказать невиновность, предоставив фотоподтверждения. Кроме того, в КоАП есть понятие «крайняя необходимость».
Согласно ст.2.7, можно нарушить правила, если жизням или здоровью водителя, пассажиров или других участников движения угрожает опасность. Признать факт «крайней необходимости» может суд или должностное лицо из ГИБДД.