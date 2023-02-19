Названо наказание для пересекшего сплошную линию водителя

Автоэксперты рассказали, какое наказание может получить водитель за пересечение сплошной линии разметки. В этом случае сидящему за рулем грозит штраф и временное решение прав.

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Зачастую водители задевают сплошную, когда не успевают завершить обгон в зоне прерывистой линии. Если инспектор ГИБДД зафиксирует это нарушение, он может составить протокол, говорится в ст.12 ч.15 п.4 КоАП РФ. Автолюбителя могут наказать штрафом в 5 тысяч рублей или лишением прав на срок от четырех до шести месяцев, отмечают эксперты портала NJcar.

Если разметка нанесена в соответствии с ГОСТом, сплошная не начинается сразу после «пунктира». Ей предшествует предупреждающая полоса с удлиненными линиями. На трассе ее длина составляет 100 метров, чего достаточно для принятия верного решения об обгоне.

В случае, если разметка или знаки были, например, занесены снегом, в суде можно доказать невиновность, предоставив фотоподтверждения. Кроме того, в КоАП есть понятие «крайняя необходимость».