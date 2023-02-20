Раскрыты характеристики белорусского преемника ГАЗ-66

Подробности о вездеходе обнародовали на канале «Русский автомобиль». Из сертификационных документов выяснилось, что наследник советского грузовика повышенной проходимости предложат в двух версиях — бортовой (с грузовой платформой и тентом) и грузопассажирской (с надстройкой типа фургон). МЗКТ полагается на китайские агрегаты: и двигатель, и коробка передач родом из Поднебесной.

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У МЗКТ-4503 бескапотная компоновка, минимальные свесы, «силовые» бамперы и солидный дорожный просвет 400 миллиметров. Все подвески независимые, есть постоянный полный привод. Под капотом 4,6-литровый грузовой дизель Weichai (220 сил, 800 Нм), который соответствует экостандарту «Евро-5» и сочетается с 6-ступенчатой «механикой» Fast Gear.

Минский завод колёсных тягачей сертифицировал две версии: у двухместного бортового грузовика снаряжённой массой 7,3 тонны грузоподъёмность составит три тонны, шестиместный грузопассажирский вариант снаряжённой массой 8,4 тонны сможет перевозить 1,9 тонны. Габаритная длина/ширина/высота равны соответственно 6800/2500/3240 миллиметрам, колёсная база — 3700 миллиметров.

Особенности вездехода — пружинные энергоаккумуляторы стояночной тормозной системы, моторный тормоз-замедлитель, откидывающаяся кабина, предпусковой подогреватель, электрическая лебёдка и отопитель салона. Целевая аудитория модели — силовые структуры и энергетические компании.