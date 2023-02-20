Названа типичная ошибка, которая легко угробит коробку-автомат

Официально производители, как правило, заявляют, что рабочая жидкость в АКП рассчитана на весь срок службы коробки. Но специалисты ради сохранности автомата рекомендуют менять жидкость раз в 50–60 тысяч километров, особенно если пробег машины перевалил за 100 тысяч.

Фото: За рулем За рулем

При этой операции, конечно, в сервисе меняют внешний фильтр, но далеко не все делают это с внутренним фильтром грубой очистки, который тоже очень важен для работы коробки.

По мере загрязнения рабочей жидкости у внутреннего фильтра страдает пропускная способность, что грозит масляным голоданием коробки. Если этот фильтр работает 10 лет или более, то даже безобидная температура —10°C может прикончить АКП. Давление жидкости при этом существенно снижается, увеличивается износ фрикционов, что еще больше загрязняет масло, еще больше забивает фильтр и усугубляет масляное голодание. Проблема растет как снежный ком.