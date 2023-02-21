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2 часа назад

Водителям рассказали об опасности езды на 92-м бензине

Deita.ru

Одним из основных факторов, которые способны «убить» двигатель автомобиля, является детонация топлива в камере сгорания.

Водителям рассказали об опасности езды на 92-м бензине
Фото: Deita.ruDeita.ru

Об этом всех автолюбителей предупредили эксперты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал Auto.mail.ru.

Как объяснили специалисты, подобные явления возникают в ДВС в том случае, если хозяин авто заливает в его бак топливо с недостаточно высоким октановым числом. Чаще всего с подобной проблемой сталкиваются владельцы новых машин, для которых предусмотрено горючее высокого класса экологичности.

Вместе с тем, мотор можно «убить» неподходящим топливом даже не на самых новых моделях авто. Для многих машин рекомендовано использовать 95-ый или даже 98-ой бензин, однако, в целях экономии их владельцы могут иногда заправляться 92-ым. В принципе для двигателя это не фатально при одном условии.

Если автомобилист двигается плавно, избегает резких рывков, быстрых разгонов и торможений, то как таковых детонаций в двигателе может и не быть вовсе. Главное - не поднимать нагрузку выше 2,5 тысяч оборотов в минуту. При такой манере езды моторесурс двигателя снижается как при прочих равных условиях.

Автоэксперт,
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