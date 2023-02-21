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53 минуты назад

Эксперт сообщил, как в Россию завозят автомобили ушедших брендов

РИА "ФедералПресс"иещё 4

В Россию с помощью параллельного импорта начали ввозить иномарки ушедших брендов. Об этом рассказала директор департамента оптовых продаж автомобилей группы «Авилон» Грацин Беленова.

Эксперт сообщил, как в Россию завозят автомобили ушедших брендов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Компания заключает с автодилерами сделку о сотрудничестве и принимает от них заказы на импорт определенных моделей, после чего приобретает их и передает в дилерские центры», – пояснила эксперт.

По ее словам, с помощью данного механизма для россиян станут доступны машины таких брендов, как Toyota, Kia, Volvo, Mercedes, BMW, Audi и другие, пишут «Ведомости».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Екатеринбург привезли автомобили бренда «Москвич». Их стали продавать и в других регионах России.

Автоэксперт,Volvo,Kia,Toyota,BMW,Audi,Авилон,
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