В России открылся предзаказ на электрогрузовик на базе УАЗ «Профи»

Российский электрический грузовик EVM Pro на базе УАЗ «Профи» доступен для заказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Илью Рашкина, генерального директора московской компании «Электромобили Мануфакчуринг рус», которая разработала электрокар. По его словам, производство в стартует в марте, а отгрузку автомобилей начнут во втором квартале нынешнего года. Пока же можно оформить предзаказ на машины из первой партии. Стоимость обещают зафиксировать: она составит 4,5 миллиона рублей для первых 250 машин.

Фото: motor.ru motor.ru

Электрогрузомобиль EVM Pro предлагается в трех модификациях — промтоварный фургон, еврофургон и изотермический фургон. Заказать его можно, оставив заявку на сайте «Электромобили Мануфакчуринг рус», а приобрести можно будет либо напрямую у производителя, либо в автосалонах «Торгмаш» в Москве, сказал Рашкин.

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Производство «батарейного» грузовичка еще не стартовало, хотя изначально его планировали наладить до конца 2022 года. Сообщается, что завод в Москве заработает в конце марта. Его плановая мощность — тысяча автомобилей в год. На первом этапе на предприятии будет создано 96 рабочих мест: компания набирает конструкторов, инженеров-сборщиков, операторов ЧПУ станков и административный персонал.

Прототип EVM Pro показали в феврале прошлого года, а разработка отечественного электрогрузовика завершилась в октябре. В основу машины лег УАЗ «Профи» с удлиненной базой, а его силовая электроника, двигатель и бортовой компьютер полностью отечественные, утверждает разработки. Конструкция тяговой батареи тоже российская, он ячейки закупаются в Китае.

Снаряженная масса EVM Pro составляет 3,5 тонны, поэтому его можно будет использовать в пределах МКАД. Полезная нагрузка ограничена одной тонной. Литий-железо-фосфатная батарея обеспечивает до 300 километров хода, причем для минусовых температур предусмотрен обогрев аккумулятора. Максимальная скорость — 80 километров в час.