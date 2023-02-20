В продаже появились самые быстрые серийные автомобили Opel

Модель в середине 90-х годов прошлого века стала венцом творения специалистов Opel и Lotus. Из 950 построенных экземпляров 320 автомобилей под названием Lotus Carlton получили правое расположение руля. Остальные машины, именовавшиеся Opel Omega Lotus, левое. Эксклюзивная модель в свое время была вторым быстрейшим седаном на планете. Кроме того, редкая «Омега» остается мощнейшим серийным «Опелем» в истории.

Фото: motor.ru motor.ru

Под капотом четырехдверного Opel Lotus Omega находится 3,6-литровый бензиновый V6 с двумя турбинами, отдача которого составляет около 380 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает шестиступенчатая механическая трансмиссия. Седаны оборудовали модернизированной подвеской и усиленными тормозами. При массе в 1700 килограммов заднеприводный автомобиль разгоняется до «сотни» примерно за пять секунд. Максимальная скорость модели составляет 280 километров в час.

В середине 90-х Opel Lotus Omega считался вторым быстрейшим серийным автомобилем после Alpina B10 Bi-Turbo. Вместе с тем, модель критиковали за чрезмерную мощность, а также называли опасной. Дилерский центр из Флориды продает сразу два идеально сохранившихся седана. Первый экземпляр с пробегом в 112 000 километров доступен к покупке за 69 850 долларов (примерно 5,2 миллиона рублей). Пробег второго автомобиля составляет всего 58 790 километр. С ним продавец готов расстаться за 84 550 долларов (около 6,3 миллиона рублей).