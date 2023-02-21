Эксперты назвали лучшие подержанные кроссоверы до 2 млн рублей

В 2022 году сегмент кроссоверов и внедорожников отметился рекордом: к декабрю доля SUV в общем объеме российского авторынка достигла отметки в 59,8 процента. "Российская газета" спросила у экспертов, какие модели можно купить в РФ, имея бюджет до 2 млн рублей.
"Традиционно на вторичном рынке самыми лучшими автомобилями считаются наиболее ликвидные модели. Основными критериями для определения ликвидности считаются: минимальное количество владельцев, небольшой пробег - от 10 000 до 30 000 километров в год, возраст 3-5 лет, когда ресурсы основных узлов и агрегатов еще не исчерпаны. Если говорить о сегменте SUV, то наиболее ликвидными можно назвать кроссоверы Haval H6 (2019 год выпуска), Mitsubishi ASX (2019 год), Renault Duster (2021 год) и Chery Tiggo 4 (2021 год) стоимостью до 2 млн рублей.
У всех перечисленных моделей хорошее техническое оснащение: антиблокировочная система (ABS), подушки безопасности, пакеты зимних опций. Помимо этого, все бренды считаются одними из самых надежных автомобилей, так как регулярно проходят мировые краш-тесты. Например, Haval H6 получил 5 звезд в краш-тесте C-NCAP в 2018 году, а Mitsubishi ASX получил 5 баллов из возможных пяти по системе тестирования EuroNCAR", - рассказал "РГ" генеральный директор автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль.
В то же время директор по продажам автомобилей с пробегом ГК АвтоСпецЦентр и ГК "Автодом" Владимир Желобов отметил, что из наиболее востребованных кроссоверов с пробегом можно выделить также Nissan Juke 2017 года выпуска с двигателем 1.6 CVT мощностью 117 л.с.
"Этот кроссовер отличается широким набором опций безопасности, а также имеет более 20 функций для обеспечения комфортной эксплуатации автомобиля. Стоимость кроссовера с пробегом начинается от 1 060 000 рублей.
Еще один вариант бюджетных автомобилей - Kia Sportage с бензиновым двигателем 2.0 AT на 150 л.с. и автоматической КПП. Этот авто сочетает в себе качество и спортивный дизайн, что обеспечивает ему высокий уровень продаж - в 2022 году было продано 8 311 моделей новых Kia Sportage с пробегом. Стоимость автомобиля с пробегом начинается от 1 659 000 рублей.
Другой бюджетный кроссовер - Chery Tiggo 8 Pro. Передний привод и вариативная КПП обеспечивают ему хорошую проходимость на бездорожье, а такие опции безопасности, как датчик усталости водителя, блокировка замков задних дверей и система крепления детских автокресел позволяют путешествовать вместе с детьми. Кроме того, проблем с сервисным обслуживанием этих автомобилей не возникнет - поставки запасных частей для китайских брендов осуществляются в полном объеме", - добавляет Желобов.