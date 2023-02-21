Эксперты назвали лучшие подержанные кроссоверы до 2 млн рублей

"Традиционно на вторичном рынке самыми лучшими автомобилями считаются наиболее ликвидные модели. Основными критериями для определения ликвидности считаются: минимальное количество владельцев, небольшой пробег - от 10 000 до 30 000 километров в год, возраст 3-5 лет, когда ресурсы основных узлов и агрегатов еще не исчерпаны. Если говорить о сегменте SUV, то наиболее ликвидными можно назвать кроссоверы Haval H6 (2019 год выпуска), Mitsubishi ASX (2019 год), Renault Duster (2021 год) и Chery Tiggo 4 (2021 год) стоимостью до 2 млн рублей.