Вырастут ли цены на каршеринг

Центробанк предложил Минтрансу разработать новую систему классификации автомобилей. Помимо такси, в ней должно появиться понятие каршеринга. То есть автомобиля, который сдается в краткосрочную аренду. Такое поручение появилось не случайно. По данным страховщиков, аварийность каршеринговых машин в пять раз превышает стандартную среднюю аварийность.

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Да, у нас есть тарифы для юрлиц, для физических лиц, а также для такси. Но с юрлицами не все так просто. Каршеринговые машины также зарегистрированы на юрлица и не используются в качестве такси.

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В то же время, по данным Российского союза автостраховщиков, убыточность автомобилей каршеринга в разы превосходит убыточность автомобилей юрлиц. Если будут приняты изменения в закон, а также выпущен нормативный акт Центробанка, базовая тарифная ставка для таких машин будет выше, нежели для автомобилей других юрлиц. Однако на данный момент сложно предсказать, каким именно образом выделение каршеринга в отдельную категорию транспортных средств скажется на среднем тарифе для автомобилей этой группы.

Напомним, что департамент транспорта московского правительства заявлял по окончанию года, что количество ДТП с участием каршеринга снизилось на 12 процентов - с 443 до 392. Количество погибших в них людей сократилось на 13 процентов - с 23 до 20. А количество пострадавших снизилось на 16 процентов - с 542 до 457.

Однако надо понимать, что это учетные аварии. То есть те ДТП, которые фиксирует Госавтоинспекция в своей статистике. Аварии, в которых пострадали люди. Между тем, каршеринговые компании позволили своим клиентам оформлять ДТП по Европротоколу - без вызова ГИБДД. Таким образом, большинство аварий стало просто неизвестно ГИБДД. Зато они известны страховщикам, которым приходится за них расплачиваться.

И, увы, каршеринг не перестал быть одним из самых опасных транспортных средств. Как сообщил "РГ" директор департамента обязательных видов страхования "АльфаСтрахование" Роман Лободин, решение о выделении каршеринга в отдельную группу тарификации давно напрашивалось, оно является верным. Из-за высокой убыточности каршеринга тарифы для этой категории должны быть выше в 2-3 раза. При этом на клиентах каршеринга увеличение тарифов по ОСАГО вряд ли скажется значительно, так как увеличение расходов на страхование будет распределено на календарный год и на всех клиентов. Гораздо значительнее будет влиять рост цен на автомобили и их дефицит на рынке.