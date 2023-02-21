Что такое индекс износостойкости и как он влияет на выбор шин

Мы уже рассказывали о базовых правилах того, как выбрать шины для своего автомобиля. Показатели диаметра, ширины, высоты профиля, а иногда даже индекса скорости и индекса нагрузки знакомы большинству тех, кто хоть раз покупал шины. Есть, однако, и еще один показатель, который может быть важным индикатором эксплуатационных характеристик шины: это индекс износостойкости, или коэффициент износоустойчивости. Что это такое и почему на него может быть полезно обратить внимание при выборе покрышек? Разбираемся вместе с интернет-магазином шин и дисков «Везем колеса».

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Что такое индекс износостойкости?

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В базовом понимании индекс износостойкости – это показатель того, насколько износостойкой будет шина относительно базового показателя.

Как обозначается индекс износостойкости и где его найти?

Как и остальные маркировки, индекс износостойкости наносится на боковину шины. Он обозначается словом «Treadwear», за которым следует числовой показатель самого индекса: например, «Treadwear 320», «Treadwear 500» и так далее.

Как и кем замеряется индекс износостойкости?

Оценку шин по показателям износостойкости, температурной стойкости и коэффициента сцепления внедрила NHTSA – Национальная администрация дорожной безопасности США – еще в 1978 году. Эта организация, входящая в американский Департамент транспорта, разработала унифицированную систему оценки качества шин (UTQG), в которую входила оценка трех обозначенных выше характеристик. Нас из них больше всего интересует Treadwear index – то есть индекс износостойкости.

Методика замера износостойкости сложилась давно, и она довольно проста: колонна машин проезжает по тестовому маршруту, и часть из них обута в «эталонные» шины самой NHTSA, а часть – в испытываемые шины. Это позволяет обеспечить одинаковые условия испытаний: дорожное покрытие, температура, влажность и так далее. Само собой, остальные условия тоже оговорены: шины накачаны до одинакового и «паспортного» давления, нагрузка составляет 75% от максимальной, выставлены корректные углы установки колес и так далее. Маршрут испытаний составляет 7200 миль – то есть чуть больше 11,5 тысяч километров. После завершения маршрута эксперты замеряют износ испытываемых шин и сравнивают его с износом «эталонных», который принимается за 100 единиц. Соответственно, тестовая шина получает свой индекс относительно стандартной: если она изнашивается сильнее, то индекс будет меньше (например, 80, 60 или даже 40), а если она более износостойкая – то индекс будет выше (200, 400, 550 и так далее).

Почему индекс износостойкости важен при выборе шин?

На базовом уровне можно провести параллель между износостойкостью и сцепными свойствами шин: чем ниже износостойкость, тем мягче шина и, следовательно, тем выше ее сцепление с поверхностью. И наоборот, повышение износостойкости приводит к повышению жесткости шины и снижению коэффициента сцепления.

Почему индекс износостойкости – это условная величина?

Несмотря на кажущуюся простоту и логичность, приведенные выше выводы о связи между износостойкостью и сцепными свойствами шин нельзя принимать как абсолютную истину. За годы эволюции многое изменилось: менялись как «эталонные» шины, качество которых росло по мере совершенствования технологий производства, так и товарные шины. Производители покрышек работают в том числе над улучшением сцепных свойств без потери в ресурсе, и у разных производителей свои технологические секреты и особенности составов компаунда, из которого производятся разные шины. Поэтому считать, что любая шина с индексом износостойкости 200 будет изнашиваться вдвое быстрее, чем шина с индексом 400, некорректно.

Кроме того, износ зависит не только от самих шин, но и от условий эксплуатации. Сама NHTSA отмечает, что «относительные свойства шин зависят от фактических условий их эксплуатации и могут значительно отклоняться от нормы из-за отличий в стиле вождения, уходе за шинами, свойств дорожного покрытия и климата». Самый простой пример – температура: многие мягкие шины при снижении температуры «дубеют», при этом снижается не только износ, но и сцепные свойства. А при высокой температуре они, наоборот, лучше «липнут» к асфальту, но и изнашиваются сильнее.

Наконец, нельзя напрямую сравнивать и шины разных производителей. Как уже было сказано выше, составы компаунда, рисунки протектора и другие характеристики у разных производителей отличаются, поэтому считать, что шины с одинаковым показателем Treadwear, но разных брендов, будут иметь одинаковый ресурс, нельзя. Сравнивать индексы разных шин напрямую можно хотя бы в рамках одного шинного бренда.

Тогда как ориентироваться на Treadwear при покупке?

Несмотря на то, что индекс износостойкости – показатель условный, он все равно может использоваться как ориентир при выборе шин. Принцип здесь все тот же: чем больше число, тем большей износостойкостью обладает покрышка. Просто не нужно пытаться переводить этот индекс в конкретные показатели пробега или лет эксплуатации. Просто стоит понимать, что если показатель отличается в 1,5-2 раза, то даже для шин разных производителей это можно учитывать как ориентир. Например, если вы ищете ресурсные шины для работы в такси, то стоит обратить внимание на шины с высоким индексом Treadwear в 600-700. Ну а если вам хочется получить максимум сцепления для активной езды, искать нужно спортивные шины, у которых индекс износостойкости будет заметно ниже, примерно 200-300, а то и меньше. А при прямом сравнении шина с индексом 700 при одинаковых условиях эксплуатации, скорее всего, окажется более износостойкой, чем шина с индексом 500 другого производителя, даже если они являются условными «одноклассниками».

Все ли шины имеют маркировку индекса износостойкости?