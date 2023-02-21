Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
1 час назад

У Весты появился более дешевый конкурент. Готов ли он к российским дорогам?

За рулем

Сейчас седан Chevrolet Cobalt, ввезенный в РФ серыми путями, реально купить за сумму около 1,1-1,3 млн рублей, в связи с чем к модели вспыхнул интерес.

У Весты появился более дешевый конкурент. Готов ли он к российским дорогам?
Фото: За рулемЗа рулем

Но ведь наш редакционный Кобальт пробежал по российским дорогам уже 156 тысяч километров, и мы вполне можем сделать выводы о том, пригоден ли в принципе этот автомобиль для наших условий.

Что ж, подвеска у Кобальта простая (McPherson спереди и полузависимая балка сзади), прочная и имеющая великолепную энергоемкость. Но у всего есть предел, хоть в данном случае он довольно далек и предсказуем.

Стойки амортизатора выдержали 60 тысяч километров, купленные на замену — столько же. Передние амортизаторы, прежде чем появилась раскачка при проезде крупных препятствий, проходили вдвое больше, после чего были заменены вместе с верхними опорами

Нижние рычаги — еще более выносливые, сдались только на 155 тысячах км: задние сайлентблоки отслаиваются, а в одной из шаровых опор появились первые признаки люфта из-за потрескавшегося пыльника. Покупать эти детали отдельно — накладно, учитывая последующие работы по замене сайлентблоков и высверливанию заклепок шаровых опор, поэтому мы поменяли рычаги в сборе.

Автоэксперт,Chevrolet Cobalt,Chevrolet,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий