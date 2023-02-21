У Весты появился более дешевый конкурент. Готов ли он к российским дорогам?

Сейчас седан Chevrolet Cobalt, ввезенный в РФ серыми путями, реально купить за сумму около 1,1-1,3 млн рублей, в связи с чем к модели вспыхнул интерес.

Фото: За рулем За рулем

Но ведь наш редакционный Кобальт пробежал по российским дорогам уже 156 тысяч километров, и мы вполне можем сделать выводы о том, пригоден ли в принципе этот автомобиль для наших условий.

Что ж, подвеска у Кобальта простая (McPherson спереди и полузависимая балка сзади), прочная и имеющая великолепную энергоемкость. Но у всего есть предел, хоть в данном случае он довольно далек и предсказуем.

Стойки амортизатора выдержали 60 тысяч километров, купленные на замену — столько же. Передние амортизаторы, прежде чем появилась раскачка при проезде крупных препятствий, проходили вдвое больше, после чего были заменены вместе с верхними опорами