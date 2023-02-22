Китайский внедорожник Tank 300: названы все плюсы и минусы

На российском рынке появился новый рамный внедорожник Tank 300, который схож с УАЗ "Патриотом", но претендует на премиальность. При этом оценить китайскую новинку "вживую" пока нельзя, зато уже можно сделать предзаказ.

Фото: Пресс-служба Tank Пресс-служба Tank

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Китайский автоконцерн Great Wall Motors представил на российском рынке свой очередной бренд - Tank, под которым будет продавать рамные внедорожники. Первой вышла "младшая" модель - среднеразмерный Tank 300, а позже в продажу поступит более крупный Tank 500.

Дилерские центры еще не открылись и в этом году появятся только в девяти российских городах, но "трехсотый" уже можно заказать через фирменное мобильное приложение, а первые автомобили будут переданы покупателям весной. Таким образом, клиентам предлагается приобрести онлайн абсолютно новую модель, которую они даже в глаза не видели.

"Думаю, что форма онлайн-заказа будет востребована на первом этапе, поскольку присутствует некий эффект новизны. Однако пока автомобиль не представлен в дилерских центрах, большого объема предзаказов ждать не стоит. На мой взгляд, в предзаказ попадут не более 200-300 машин. К тому же говорить о том, что бренд Tank - премиальный пока преждевременно. Покупателю необходимо посмотреть на реальный продукт, а представителям марки - на его восприятие в глазах потребителя после первых 300-400 проданных машин", - рассуждает независимый консультант индустрии "Автомобили и транспорт" Сергей Бургазлиев.

В целом, по мнению эксперта, реальный спрос в России на подобные внедорожники, весьма неплохой - при условии сохранения текущих цен и развития дилерской сети, а также отсутствия проблем с логистикой потенциал продаж Tank 300 составит порядка 3 - 4 тыс. автомобилей в год.

В свою очередь, руководитель отдела по работе с импортерами компании "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев отмечает, что со стороны Great Wall Motors форма онлайн-заказа - это заявка на то, чтобы восполнить дефицит внедорожников в премиальном сегменте, возникший после ухода из России западных производителей. Стремление компании начать активные онлайн-продажи до открытия дилерских центров как раз связано с желанием занять освободившуюся нишу.

"Пример кроссовера Omoda C5, продажи которого начались в России в ноябре прошлого года, показывает, что китайские новинки идут нарасхват. Поэтому есть основания предполагать, что запуск Tank 300 на российском рынке будет успешным", - говорит эксперт.

Замена "Прадику"

Действительно, по формату и габаритам Tank 300 можно сравнить со многими именитыми "одноклассниками" во главе с Toyota Land Cruiser Prado. Длина "трехсотого" составляет 4760 мм (4620 без запасного колеса), ширина - 1930 мм, высота - 1903 мм при колесной базе 2750 мм. Клиренс внедорожника равен 224 мм, глубина преодолеваемого брода достигает 700 мм.

Под капотом Tank 300 установлен безальтернативный бензиновый турбомотор объемом 2,0 л, который развивает мощность 220 л.с. (380 Нм) и работает в сочетании с 8-ступенчатым "автоматом" ZF. Полный привод реализован по схеме с жестко подключаемыми передними колесами (Part-time) и дополнен понижающей передачей.

На российском рынке "трехсотый" предлагается в двух комплектациях - Adventure и Premium - стоимостью 3 млн 699 тыс. рублей и 4 млн 049 тыс. рублей соответственно. Таким образом, он оказался дешевле более крупного рамного внедорожника Haval H9, который стоит от 4,1 млн рублей. Стоит отметить, что автомобили Tank прошли адаптацию для нашей страны, включая антикоррозийную защиту кузова в местах, особо подверженных агрессивному воздействию среды. Также добавлены ограничитель скорости и омыватель камеры заднего вида.

По словам Александра Корнева, поставки основных конкурентов Tank 300 в Россию сейчас осуществляется только по схеме параллельного импорта, и это очень небольшие объемы. Поэтому новинка в какой-то степени сможет компенсировать дефицит таких популярных моделей, как Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner, Jeep Wrangler, часть аудитории которых переключится на китайский рамный внедорожник.

"Отечественные аналоги во главе с УАЗ "Патриот" уступают "китайцу" по ряду характеристик, в первую очередь по мощности, но они более привлекательны для покупателя по цене. Таким образом, Tank 300, вероятнее всего, займет в России освободившуюся нишу, никого не потеснив", - считает эксперт.

В свою очередь, обозреватель "Дрома" Сергей Цыганов отмечает, что сам сегмент больших рамных внедорожников очень узок. Соответственно, Tank 300 будет отнимать покупателей у тех машин, которые либо совсем ушли с российского рынка, либо появляются на нем эпизодически. Это, прежде всего, Toyota Land Cruiser Prado, отчасти Land Cruiser 300, которые почти невозможно купить официальным способом, а также машины более низкого ценового диапазона, такие как Mitsubishi Pajero и Pajero Sport, ввозимые в изобилии из ОАЭ по неофициальным каналам.

"Вот, наверное, эти эмиратские автомобили и будут прямым конкурентом Tank 300, очевидным преимуществом которого является наличие официальной дилерской гарантии, но не только это. Дело в том, что у машин из Эмиратов специфические комплектации: например, маркий белый салон, тогда как у нас, как правило, любят темные. А главное, автомобили из ОАЭ всегда везут с многолитровыми атмосферными моторами, у которых точно гигантский расход топлива. Поэтому современный 2,0-литровый турбодвигатель китайского Tank 300, конечно, будет заведомо более экономичен, что сделает эксплуатацию этой машины сильно дешевле", - констатирует Сергей Цыганов.