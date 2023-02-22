Автоподборщик назвал самую надежную российскую машину

"Не скажу, что в России производят плохие машины. У нас была Lada Granta с четырёхступенчатым автоматом Jatco с 98 л.с. Просто отличный автомобиль. Потом стали ставить роботы и прочее. Проблема в том, что все наши модели собраны из импортных комплектующих. Поэтому сейчас и все эти затыки с импортозамещением произошли. LadaLada Vesta только в этом году запустят", - отметил эксперт.