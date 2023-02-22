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19 минут назад

Автоподборщик назвал самую надежную российскую машину

Российская Газета

Автоподборщик из Краснодара Артем Зайцев рассказал "Российской газете" о том, какую российскую машину можно назвать надежной.

"Не скажу, что в России производят плохие машины. У нас была Lada Granta с четырёхступенчатым автоматом Jatco с 98 л.с. Просто отличный автомобиль. Потом стали ставить роботы и прочее. Проблема в том, что все наши модели собраны из импортных комплектующих. Поэтому сейчас и все эти затыки с импортозамещением произошли. LadaLada Vesta только в этом году запустят", - отметил эксперт.

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Ранее, напомним, агентство J.D. Power опубликовало ежегодный рейтинг самых надёжных автомобилей. Первым с конца снова стал Land Rover, а самым беспроблемным опять оказался Lexus.

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