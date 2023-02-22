Какие автозапчасти реально купить в России, несмотря на санкции

Но этим двум условиям удовлетворяют далеко не все запчасти и комплектующие. Торговых марок автомаркета насчитываются тысячи, и не все они есть в перечне Минпромторга. Например, в списке нет таких известных производителей комплектующих для карданных валов, как Welte, EDS, Spicer, GMB. Но они попадают на рынок по серым схемам и стоят соответствующих денег.