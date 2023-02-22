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1 час назад

Эти запчасти нельзя ввозить в Россию, но есть лазейка

За рулем

Рассказываем, какие автозапчасти и комплектующие реально купить в России, несмотря на санкции.

Какие автозапчасти реально купить в России, несмотря на санкции
Фото: За рулемЗа рулем

Схема параллельного импорта позволяет абсолютно любой компании ввозить дефицитный товар в Россию. Но есть две оговорки.

  • Первая: наименование конкретной торговой марки и соответствующий код ТН ВЭД должны содержаться в перечне Минпромторга (приказ № 1532 от 19.04.2022).
  • Вторая: импортируемый товар должен иметь все необходимые сертификаты и подтверждение происхождения.

Но этим двум условиям удовлетворяют далеко не все запчасти и комплектующие. Торговых марок автомаркета насчитываются тысячи, и не все они есть в перечне Минпромторга. Например, в списке нет таких известных производителей комплектующих для карданных валов, как Welte, EDS, Spicer, GMB. Но они попадают на рынок по серым схемам и стоят соответствующих денег.

Мнение эксперта

Александр Приходько, директор по развитию компании «КарданБаланс»:

— Что делать? Прежде всего, расширять количество торговых марок, указанных в перечне. По данным экспертов, на текущий момент параллельный импорт покрывает от 50 до 80% потребностей российского рынка автозапчастей. Однако до сих пор остаются дефицитными запчасти на грузовую и специальную технику таких марок, как Scania, Man, John Deer, Liebherr. Сейчас автосервисы выходят из ситуации, налаживая поставки аналогов из дружественных стран, таких как Китай или Турция.

Но даже с учетом большой проделанной за год работы остаются чувствительные позиции, которые сложно купить на рынке в какие-то адекватные сроки. Историю с параллельным импортом наверняка продлят, и мы надеемся, что перечень Минпромторга будет еще расширяться, пока на российском рынке не появятся локальные производства, которые по качеству смогут заменить иностранные бренды.

Автоэксперт,Александр Приходько,Минпромторг,
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