Автоэксперты прокомментировали инициативу по созданию индустрии восстановления и дальнейшего использования б/у автозапчастей. По их мнению, проект поможет закрыть часть проблем в отрасли. Вместе с тем, пояснили они, использование восстановленных запчастей может привести к ДТП, пишут «Известия».

Отмечается, что накануне в интернете появились публикации о планах парламентариев внести законопроект о б/у деталях в Госдуму.

Эксперт НТИ «Автонет» Геннадий Цепкин пояснил, что реализация проекта поможет решить проблему дефицита запчастей. Он добавил, что в настоящее время параллельный импорт не обеспечивает потребности рынка в необходимых объемах.

Гендиректор Droneshub Максим Томских напомнил, что при восстановлении в деталях возникают микротрещины, внутренние напряжения, металл «устает». Это может привести к авариям.

Кроме того, подчеркнул участник НТИ, если есть механизмы восстановления, понимание соответствующих процессов, то есть и возможность изготовления на заводах новых деталей.

Инженер Андрей Новиков, в свою очередь, поддержал инициативу. Он заметил, что в России уже есть такая индустрия, но пока она действует неофициально.