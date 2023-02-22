Автоэксперты прокомментировали инициативу по созданию индустрии восстановления и дальнейшего использования б/у автозапчастей. По их мнению, проект поможет закрыть часть проблем в отрасли. Вместе с тем, пояснили они, использование восстановленных запчастей может привести к ДТП, пишут «Известия».
Отмечается, что накануне в интернете появились публикации о планах парламентариев внести законопроект о б/у деталях в Госдуму.
Эксперт НТИ «Автонет» Геннадий Цепкин пояснил, что реализация проекта поможет решить проблему дефицита запчастей. Он добавил, что в настоящее время параллельный импорт не обеспечивает потребности рынка в необходимых объемах.
Гендиректор Droneshub Максим Томских напомнил, что при восстановлении в деталях возникают микротрещины, внутренние напряжения, металл «устает». Это может привести к авариям.
Кроме того, подчеркнул участник НТИ, если есть механизмы восстановления, понимание соответствующих процессов, то есть и возможность изготовления на заводах новых деталей.
Инженер Андрей Новиков, в свою очередь, поддержал инициативу. Он заметил, что в России уже есть такая индустрия, но пока она действует неофициально.
Вместе с тем, уточнил эксперт, недостаточно законодательно разрешить использование отремонтированных запчастей. Следует основательно продумать механизмы их проверки, расписать, замена каких узлов допустима, а каких - нет.