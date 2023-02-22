Автоподборщик назвал самый надежный российский автомобиль

Автоподборщик из Краснодара Артем Зайцев в беседе с «Российской газетой» назвал самую надежную российскую машину. По его словам, раньше таким автомобилем была Lada Granta.

Зайцев не считает, что в России производят плохие машины.

«У нас была Lada Granta с четырехступенчатым автоматом Jatco мощностью 98 лошадиных сил. Просто отличный автомобиль. Потом стали ставить роботы и прочее», — сказал он.

По мнению Зайцева, основная проблема заключается в том, что все автомобили в России собраны из импортных комплектующих.