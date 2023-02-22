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1 час назад

Эксперт назвал причины отзыва документов у ввезенных по параллельному импорту машин

Илья Родин

Многие лаборатории неправильно оформляют документы на автомобили, рассказал главред журнала «За рулем» Максим Кадаков. Об этом пишет портал «Радио 1».

Отзыв документов у ввезенных из-за рубежа машин объяснили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ранее в интернете появились публикации об отзыве у владельцев автомобилей, завезенных в рамках параллельного импорта, свидетельств безопасности конструкций транспортных средств (СБКТС). По российским законам, без этого документа ездить на машине запрещается.

Кадаков пояснил, что не следует привязывать «всю эту историю к параллельному импорту». Он добавил, что основная проблема заключается в недобросовестности сотрудников лабораторий, выдающих свидетельства.

Главред уточнил, что ряд лабораторий действует в обход соответствующих норм, допускает существенные нарушения, нередко подтасовывает бланки.

«Росстандарт» отслеживает качество оформления документов, пресекает нарушения, пояснил Кадаков. В случае обнаружения несоответствий, ошибок, документы аннулируются как на машины, ввезенные в рамках параллельного импорта, так и на любые другие.

Автоэксперт,Максим Кадаков,Росстандарт,
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