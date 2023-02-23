Brabus доработал самую загадочную модель Mercedes-AMG

Летом прошлого года безо всякого анонса начались продажи Mercedes-AMG G 63 4x4² — хардкорной версии «Гелендвагена» последнего поколения, которую немецкий автопроизводитель не просто даже не представил в рамках официальной презентации, но и не указывает в числе своей продукции на официальном сайте. Что не помешало прославленному тюнинг-ателье Brabus подготовить программу доработки едва ли не самой необычной модели в линейке немецкой марки.

Фото: motor.ru motor.ru

Внедорожник получил подвеску с бортовыми редукторами, которые позволили увеличить дорожный просвет до более чем 36 сантиметров, новые 22-дюймовые колёса, светодиодные модули на крыше, новый кожух запасного колеса и декор из углеволокна под прозрачным лаком. Продажи автомобиля ведутся только в отдельных странах, поэтому информации о машине минимум.

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Зато данные о доработках эксклюзивного «Гелендвагена» Brabus не скрывает. Для автомобиля предложен углепластиковый обвес Brabus Widestar, расширяющий кузов, а за доплату можно установить аксессуары из каталога Brabus Adventure — силовой передний бампер со встроенной лебёдкой, экспедиционный багажник на крышу и лестницу для доступа к нему — и новые 22-дюймовые кованые диски Brabus Monoblock HD. Что касается салона, то возможности его персонализации ателье описывает как «неограниченные».

Предложена масса вариантов отделки кожей и алькантарой, декоративные панели из углепластика и металла, а также различные модификации интерьера — установка раздельных кресел на втором ряду, инсталляция потолочной консоли с дополнительными приборами и прочее. Не оставляют без внимания в Brabus и двигатель.