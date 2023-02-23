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26 минут назад

Миниатюрную копию двигателя Ferrari оценили как настоящий автомобиль

Motor.ru

Британский производитель сверхдетализированных масштабных копий автомобилей Amalgam готовит миниатюрный вариант суперкара Ferrari Daytona SP3. Но пока модель, официально одобренная и сертифицированная итальянским автопроизводителем, находится в процессе создания, крошечную копию двигателя Daytona SP3 уже воссоздали. Правда, стоит такая модель силового агрегата F140HC как самый настоящий автомобиль.

Миниатюрную копию двигателя Ferrari оценили как настоящий автомобиль
Фото: motor.rumotor.ru
motor.ru

Суперкар оснащён 840-сильным 6,5-литровым атмосферным двигателем V12 модели F140HC — самым мощным двигателем внутреннего сгорания за всю историю марки. Мотор сам по себе представляет шедевр инженерного искусства, так что неудивительно, что специалисты Amalgam взялись на создание его миниатюрной копии в масштабе 1:4.

Двигатель длиной 43 сантиметра и высотой 21 сантиметр выполнен в полном соответствии с оригинальным агрегатом, поскольку в работе над моделью использовались чертежи Ferrari. На создание прототипа ушло 3500 часов, после чего миниатюру утвердили в Ferrari и разрешили её тиражирование — производство каждой модели занимает 325 часов от отливки деталей до финальной сборки.

motor.ru

Модель сделана из металла, углепластика и резины и все видимые детали двигателя, вплоть до многочисленных этикеток деталей и штрих-кодов, полностью соответствуют оригинальному агрегату. Всего будет выпущено 599 экземпляров миниатюрного двигателя Ferrari Daytona SP3. Стоимость модели, которая поставляется с углепластиковой подставкой, прозрачным защитным боксом и перчатками, составляет 15 250 долларов — примерно 1 140 000 рублей по нынешнему курсу.

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