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1 час назад

«Заряженные» кроссоверы Cupra получат комплект тюнинга

Motor.ru

Тюнинг-ателье, известное своими проектами на базе преимущественно немецких моделей, начинает осваивать испанский автопром. Компания официально объявила, что расширяет сферу своих интересов до бренда Cupra — в 2023 году свет увидит проект на базе кроссовера Cupra Formentor. При этом специалисты Manhart, как и их коллеги из ABT Sportsline, в качесте основы для своей модели взяли «заряженную» модификацию Formentor VZ5.

«Заряженные» кроссоверы Cupra получат комплект тюнинга
Фото: motor.rumotor.ru

Испанский кроссовер оснащается 2,5-литровым турбомотором мощностью 390 лошадиных сил, который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG и полным приводом.

Программа Stage 1 подразумевает установку блока управления двигателем MHtronik и новой выхлопной системы, что позволит увеличить отдачу мотора до 490 лошадиных сил. В работе находится и пакет Stage 2, который станет включать в себя дополнительно новую систему впуска, обновленный интеркулер и новую программу управления двигателем.

Какие параметры будут у кроссовера с такими доработками — не сообщается. Визуально модель Manhart CP 500 отличается от базового Formentor VZ5 только 20-дюймовыми колёсами Concave One, пружинами H&R в подвеске, снижающими дорожный просвет, а также фирменными стикерами на кузове.

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