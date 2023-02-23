Стало известно, когда АВТОВАЗ вернет автомобилям LADA 16-клапанный двигатель

АвтоВАЗ ранее отказался от использования 16-клапанного двигателя. Вернуться к сборке таких агрегатов производитель может в марте 2023 года.

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В Сети появилась информация о том, что АвтоВАЗ в скором времени возобновит сборку 16-клапанных силовых агрегатов. По предварительной информации, выпускать установки начнут уже в марте текущего года. Такие сроки обозначили на конференции сотрудников механосборочного подразделения компании.

После длительного перерыва производитель приступит к сборке агрегатов, которые ранее использовались в некоторых моделях. Уже к лету компания может выйти на стабильные объемы выпуска силовых установок. Общий объем сборки к этому периоду может превысить отметку в 20 000 единиц.

Пока речь идет о моторе, рабочий объем которого составляет 1,6 литра, а производительность 106 л.с. В дальнейшем АвтоВАЗ планирует начать сборку еще одного двигателя - на 1.8 литра мощностью 122 л.с. По предварительным данным, к выпуску приступят в конце 2023 года.

Напомним, что ранее Максим Соколов, занимающий должность главы “АвтоВАЗа”, делился информацией о сборке силовых агрегатов. Он отмечал, что автомобили марки Lada снова будут комплектоваться стандартными 16-клапанными моторами уже в мае 2023 года. Сейчас в распоряжении отечественного производителя есть только 3 двигателя. Все они имеют в конструкции только 8 клапанов.