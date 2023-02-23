Составлен ТОП брендов, которые производят лучшие автомобили

В современности выпуском автомобилей занимаются многие компании. Эксперты составили рейтинг лучших автопроизводителей.

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Сотрудники агентства Consumer Reports провели собственное исследование автомобильного рынка и составили рейтинг лучших производителей. Список составлялся на основе испытаний, которые организация проводила самостоятельно. Кроме того, в исследовании учитывали результаты опросов и краш-тестов.

Первое место в рейтинге получил бренд BMW, которому поставили 81 балл. На вторую строчку вышла компания Subaru, которая получила 79 баллов. В тройку лидеров вошел MINI с результатом 79 баллов.

В ТОП-5 эксперты решили выделить компании Lexus и Honda. Обе компании получили по 77 баллов. Немного отстал японский бренд Toyota с результатом в 76 баллов. Такой же показатель отмечается у компании Genesis. Восьмое место в списке досталось производителю Mazda, который получил 75 баллов. Следом расположился Audi, которому присвоили по результатам исследования 74 балла. Замыкающим в десятке лидеров стал бренд KIA, который получил 73 балла.

Эксперты также составили анти-рейтинг, в котором выделили производителей самых ненадежных автомобилей. Первое место в данном списке занял Land Rover, который традиционно получает такой статус. Немного лучше обстоят дела у компании Jeep, которая получила 46 баллов. В тройку лидеров вошел Jaguar, которому присвоили 52 очка. С разницей в один балл встали бренды Alfa Romeo и Mitsubishi.