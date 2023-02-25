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1 час назад

HiPhi X: это всё ещё автомобиль?

Motor.ru

Помните китайские автомобили лет 15 назад? Да, в салоне которых от запаха кружилась голова. Да, которые разваливались на краш-тестах, как конструктор Лего, а по плавности хода и управляемости больше напоминали ощущения от тяжелой болезни. Спустя годы многое изменилось: машины из Китая стали лучше спроектированы, лучше управляются и перестали сыпаться, как осенний листопад. Но самое интересное, оказывается, было впереди. В наши дни «китайцы» ещё и стали самыми технологически продвинутыми автомобилями в мире.

HiPhi X: это всё ещё автомобиль?
Фото: Motor.ruMotor.ru

Не верите? Тогда взгляните на новый электроккроссовер HiPhi X, и сразу станет понятно, что ничего подобного мы просто не видели. Во-первых, тут семь дверей — и некоторые из них открываются в совершенно непредсказуемом направлении. Во-вторых, у этих дверей нет ручек — за открытие замков отвечает внешняя камера с face id. В-третьих, фары HiPhi X могут транслировать фильмы и ставить другим водителям лайки. Зачем это нужно уже другой вопрос, но это только начало: внутри вас ждет настоящее будущее, которое, похоже, все-таки наступило. Впрочем, обо всем по-порядку в новом видео.

А в этом материале HiPhi X можно сравнить с другим мастодонтом китайского рынка электрической роскоши Li L9 — чего стоит одно управление жестами огромным задним кинотеатром с объемным звуком Dolby Atmos. И если все китайские автомобили развиваются, это ещё не значит, что в одном направлении. Например, недавно наше внимание привлек гигантский вездеход Dongfeng без всяких там жестов и кинотеатра — это преемник китайского «Хаммера».

Автоэксперт,Hummer,
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