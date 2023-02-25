Первая партия комплектующих для автомобилей китайского бренда запущена в производство в Москве

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Московский производитель автокомпонентов «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ) начал поставку первой партии комплектующих для автомобилей китайского бренда. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Запущено производство 1600 экземпляров переднего пола салона для модели автомобиля Haval F7, сборка которой ведется на тульском предприятии «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус».

— Ранее столичный производитель автокомпонентов и тульский завод заключили соглашение, по которому в Москве будут производить кузовные детали для популярных китайских кроссоверов. В рамках договора московское предприятие будет выпускать 106 различных компонентов кузова. Также специалисты ААТ завершают адаптацию штамповой оснастки второй серийной детали – заднего пола салона для этой модели, — пояснил Владислав Овчинский.

Предприятие «Альфа Автоматив Техноложиз» открыло новых завод на юге Москвы в декабре прошлого года. Его мощности позволяют выпускать до 12 миллионов деталей кузова в год. Для тульского производителя автомобилей предприятие будет ежегодно изготавливать до 6,5 миллиона кузовных деталей.