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2 часа назад

Первая партия комплектующих для автомобилей китайского бренда запущена в производство в Москве

Вечерняя Москваиещё 5

Первая партия комплектующих для автомобилей китайского бренда запущена в производство в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Московский производитель автокомпонентов «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ) начал поставку первой партии комплектующих для автомобилей китайского бренда. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Запущено производство 1600 экземпляров переднего пола салона для модели автомобиля Haval F7, сборка которой ведется на тульском предприятии «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус».

— Ранее столичный производитель автокомпонентов и тульский завод заключили соглашение, по которому в Москве будут производить кузовные детали для популярных китайских кроссоверов. В рамках договора московское предприятие будет выпускать 106 различных компонентов кузова. Также специалисты ААТ завершают адаптацию штамповой оснастки второй серийной детали – заднего пола салона для этой модели, — пояснил Владислав Овчинский.

Предприятие «Альфа Автоматив Техноложиз» открыло новых завод на юге Москвы в декабре прошлого года. Его мощности позволяют выпускать до 12 миллионов деталей кузова в год. Для тульского производителя автомобилей предприятие будет ежегодно изготавливать до 6,5 миллиона кузовных деталей.

По словам генерального директора компании Зоригто Саханова, февральская поставка переднего пола салона для модели Haval F7 знаменует старт масштабного проекта в сфере импортозамещения и локализации проекта по сборке этих автомобилей, уровень которой превысит 50 процентов уже в текущем году.

Автоэксперт,Владислав Овчинский,Зоригто Саханов,
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