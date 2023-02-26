Раскрыты особенности тюнинга автомобилей

Множество автовладельцев делает тюнинг авто, чтобы изменить заводские характеристики или улучшить внешний вид транспортного средства.

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Каким бывает тюнинг авто

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Вопрос о том, как тюнинговать автомобиль, будет зависеть от целей процесса.

Специалисты могут предложить вам такие разновидности тюнинга машин:

совершенствование двигателей. Процесс отличается сложностью, но пользуется популярностью. Сейчас с помощью чип-тюнинга возможна оптимизация моторов; проведение аудиотюнинга. Улучшается штатная аудиосистема: устанавливаются новые динамики, сабвуфер, цветомузыка, усилитель; тюнингование подвески. На легковых машинах устанавливаются спортивные детали для уменьшения клиренса (дорожного просвета) и улучшения управляемости при движении с большой скоростью. На внедорожниках, наоборот, дорожный просвет увеличивают, чтобы улучшить проходимость машины; кузовной тюнинг. Здесь изменяется внешний вид машины; тюнинг на колесах. Устанавливают диски с нестандартными типоразмерами.

Популярное тонирование авто также выступает как одна из разновидностей тюнинга, но он не влияет на технические характеристики авто.

Проведение полировки кузова

Независимо от марки машины, многим автолюбителям приходится обращаться к специалистам, для обновления ЛПК. Полировка кузова улучает эстетические характеристики авто.

Она проводится:

для защиты. Кузов покрывается невидимым защитным слоем, вследствие чего не появляются мелкие и средние царапины и следы коррозии; устранения дефектов. Полировка проводится для удаления царапин, небольших шероховатостей и других дефектов; эстетики. Авто приятно блестит и выглядит как новое; экономии. Сохраняется насыщенный цвет, снижается частота проведения мойки и обезжиривания кузова.

Работы по детейлингу машины

Те, кто делает детейлинг автомобиля, обеспечивает комплексный уход интерьера и экстерьера машины. В процессе полируются лакокрасочные покрытия, для обработки поверхностей используются защитные составы.

При этом:

полностью очищаются все плоскости в машине; маскируются мелкие дефекты, полностью восстанавливается гладкость и блеск на ЛКП; все кузовные, хромированные, пластиковые, резиновые, кожаные и деревянные компоненты оказываются полностью защищёнными.