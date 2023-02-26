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1 час назад

Испанский журналист восхитился Lada Niva и посчитал цену бросовой

Motor.ru

Обозреватель Motor1.com Фернандо Морено поностальгировал о легендарном внедорожнике, который в пересчёте на местную валюту стоит всего 10 500 евро. Коллега заявил, что «если бы Lada Niva Legend продавалась по такой цене в Испании, некоторые покупали бы по два внедорожника». Потребность в дешёвом вездеходе есть, ведь зимой на севере страны бывают снегопады.

Испанский журналист восхитился Lada Niva и посчитал цену бросовой
Фото: Motor.ruMotor.ru

Спартанское оснащение Lada Niva Legend испанского журналиста не смутило, более того — обозреватель Motor1.com отметил, что топ-версии положены «ранее немыслимые опции»: подогрев передних сидений, легкосплавные 16-дюймовые диски и кондиционер.

Основная причина, почему Фернандо Морено считает Lada Niva Legend «идеальным внедорожником для зимы» — сочетание полноприводной трансмиссии, короткой базы и внушительного клиренса 245 миллиметров. Журналист сетует, что из-за загрязняющего окружающую среду бензинового «атмосферника» ожидать возобновления продаж в Испании не приходится.

Подержанные «Нивы» стоят в Испании от 2000 до 4000 евро, но как правило речь идёт об изношенных автомобилях, которые «скрипят и совсем не едут». Несбыточной мечтой испанских автообзорщиков является сравнение Lada Niva Legend с другим утилитарным неэкологичным вездеходом — Suzuki Jimny.

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