Эксперт дал советы по покупке электромобилей

При покупке электромобиля россиянам стоит обратить внимание на модели с увеличенным запасом хода, произведенным в России, а не ввезенным в страну по параллельному импорту. Об этом рассказал эксперт инфраструктурного центра «Автонет» НТИ на базе Московского Политеха Юрий Урюков.

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— Сейчас батарейные машины активно завозят в РФ по схеме параллельного импорта. Но надо понимать, что полноценной гарантийной и сервисной поддержкой обеспечены модели лишь из официальных поставок, — сказал он.

По его мнению, ввезенная по параллельному импорту машина может быть не подготовлена к российским холодам. В том случае, если марка электрокара не имеет значения, эксперт рекомендует обратить свое внимание на отечественный бренд Evolute — так, при его покупке на него распространяется государственная субсидия: скидка 25 процентов (но не более 625 тысяч рублей), сообщает РИА Новости.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столица все больше переходит на электротранспорт, поэтому растет спрос на продукцию для электромобилестроения. В городе разрабатывают и производят автомобили, микроэлектронику, композитные материалы и зарядные станции.