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1 час назад

Названы автомобили, которые можно выгодно продать

Российская Газета

Эксперты назвали модели автомобилей, которые сегодня можно продать заметно дороже, чем они были куплены три года назад. Учитывая, что большинство массовых иномарок официально в России больше не продается, со временем их остаточная стоимость будет снижаться.

Названы автомобили, которые можно выгодно продать
Фото: Российская Газета Российская Газета

Деньги на колесах

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В условиях постоянного роста цен на авторынке в последнее время подержанную машину можно продать сегодня даже дороже, чем она была куплена несколько лет назад. Это подтверждают результаты проведенного агентством "Автостат" исследования "Residual value - 2023", согласно которым остаточная стоимость многих популярных моделей, купленных в 2019 году, на 25-30% превышает их первоначальную цену. Стоит при этом отметить, что большинство таких иномарок в нашей стране больше не производится или официально не поставляется на российский рынок.

По словам директора по продажам с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Владимира Желобова, на фоне роста цен соотношение продаж новых машин и автомобилей с пробегом в прошлом году увеличилось вдвое и составило 1 к 8, а с учетом длительного срока эксплуатации, поломок и ДТП в нашей стране выбыло из пользования более 1 млн авто. Эти факторы, а также ограничения в поставках зарубежных автомобилей усилили тенденцию увеличения остаточной стоимости.

"Несмотря на то, что сейчас трехлетнюю машину можно продать дороже, чем она покупалась, делать это стоит только в том случае, если есть дополнительный бюджет - помимо вырученного от продажи - на приобретение нового автомобиля или с пробегом, но выше классом или в лучшей комплектации. При этом не стоит забывать, что чем дольше срок владения машиной и выше ее пробег, тем больше она будет терять в стоимости на вторичном рынке. Если автомобиль нужен срочно, лучше приобрести его сейчас, так как в 2023 году предпосылок для снижения цен на авторынке пока нет - в основном из-за отсутствия масштабных поставок", - советует генеральный директор автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль.

В свою очередь, директор "Авилон. Автомобили с пробегом" Николай Баскаков отмечает, что автомобиль не является эффективным капиталовложением, поскольку в период эксплуатации требует дополнительных трат на обслуживание, ремонт, страхование и прочее.

Практичный выбор

Сравнив стоимость нового автомобиля в 2019 году и цену при его перепродаже в 2022-м, аналитики "Автостата" рассчитали индексы остаточной стоимости 232 моделей легковых машин, представленных на российском рынке.

Итак, в очередном рейтинге самых ликвидных моделей среди автомобилей В-класса лидерство сохранил Kia Rio, чей индекс остаточной стоимости составил 128,6%.

На втором месте в этой номинации остался Renault Sandero (125,4%), а третье место занял Hyundai Solaris (125,1%), вытеснив из тройки лидеров Citroen C3 Aircross. Стоит также отметить, что ни Lada Granta, ни Vesta, которые являются безусловными бестселлерами на российском авторынке, в свежий рейтинг самых ликвидных моделей не попали, хотя бюджетник Granta некогда даже лидировал по сохранности остаточной стоимости в своем классе.

Как говорит Денис Мигаль, востребованность Kia Rio и Hyundai Solaris объясняется дефицитом новых автомобилей в кузове "седан", а также их популярностью благодаря невысоким расходам на содержание и обслуживание. Аналогичная ситуация и с высоким спросом на хэтчбеки, к которым относится Renault Sandero.

"Перечисленные модели B-класса, попавшие в тройку лидеров, находятся в высоком спросе на рынке и отличаются своей надежностью, доступностью, вместительностью и простотой ремонта. Большой процент автолюбителей сейчас отдает предпочтение именно бюджетным, но при этом практичным моделям", - констатирует Николай Баскаков.

Японское качество - всегда в цене

В С-сегменте на первое место по сохранности остаточной стоимости вышла Mazda3 с показателем 128%. Таким образом, она опередила более продаваемых "одноклассников" - Kia Cerato (127,3%) и Hyundai Elantra (123,9%). А вот родоначальник класса Volkswagen Golf, ставший победителем в этой номинации в прошлом году, на этот раз и вовсе выпал из тройки лидеров, равно как и Toyota Corolla.

"Чем больше подорожал новый автомобиль, когда он был доступен на рынке, тем больше увеличилась стоимость модели на "вторичке". Mazda - лидер по росту цен. Что касается Volkswagen Golf и Toyota Corolla, они выпали из списка, так как данные автомобили продавались небольшими партиями, а Golf и вовсе единицами. Популярность модели влияет на остаточную стоимость", - констатирует директор по выкупу и продажам автомобилей с пробегом ГК Wagner Auto Кирилл Иванов.

Японские автомобили традиционно считаются одними из самых надежных, поэтому Mazda 3 сохраняет более высокую остаточную стоимость, чем Kia Cerato и Hyundai Elantra, добавляет Денис Мигаль.

Среди седанов бизнес-класса первое место по сохранности остаточной стоимости удерживает Toyota Camry, чей показатель составил 130,8%. Второй результат остается на счету Mazda6 - 130,1%, а замыкает тройку лидеров Skoda Superb - за три года эксплуатации эта модель сохраняет 113,2% от своей первоначальной цены. Причем последний смог вытеснить из тройки лидеров в этой номинации соплатформенный Volkswagen Passat.

"Японские и немецкие автомобили всегда занимали первые места в рейтинге надежности среди бизнес-седанов и спустя три-четыре года эксплуатации оставались в хорошем техническом состоянии. Именно благодаря высокой популярности они сейчас очень ликвидны на вторичном рынке. То же самое можно сказать и о чешской модели: практичность, совмещенная с комфортом, - два критерия, из-за которых россияне выбирали Skoda Superb. Кроме того, он имеет более длинную колесную базу, чем Volkswagen Passat, а также шасси чешской модели более эффективно сглаживает колебания и поглощает удары при скоростном движении", - комментирует Денис Мигаль.

Плата за плохие дороги

Что касается компактных кроссоверов, наилучший результат по сохранности остаточной стоимости показал Suzuki Jimny - 134,2%. Второе место впервые занял Chery Tiggo 4 - за три года эксплуатации эта модель сохраняет 133,7% от своей первоначальной цены. Замыкает тройку лидеров на этот раз Lada Niva Legend с показателем 131,6%. Стоит отметить, что Hyundai Creta и Renault Duster, которые занимали верхние строчки в этом рейтинге год назад, на этот раз в Топ-3 не вошли.

По мнению Кирилла Иванова, ограниченные поставки Suzuki Jimny на фоне ажиотажного спроса повлияли на результаты его высокой остаточной стоимости. Также как и востребованность Chery Tiggo 4 вызвала сильное увлечение цены нового автомобиля, что в дальнейшем сказалось на остаточной стоимости.

"В целом, Lada Niva Legend тоже достаточно сильно подорожала, что естественно сказывается на вторичном рынке - потребитель продает свои подержанные автомобили за более высокую стоимость. А Hyundai Creta и Renault Duster выпали из лидеров, так как обладают низкой износостойкостью, да и предложений на рынке достаточно много", - говорит эксперт.

В сегменте SUV-C первое место по сохранности остаточной стоимости занял Toyota RAV4 с показателем 128%. На второй ступеньке пьедестала почета остается Hyundai Tucson (127,5%), а вот "бронзу" на этот раз завоевал Volkswagen Tiguan (126,8%).

Стоит также отметить, что в сегменте SUV средний индекс сохранности остаточной стоимости в целом несколько выше, чем у легковых моделей, несмотря на больший износ из-за интенсивного характера эксплуатации таких машин по внедорожью.

"Спрос на внедорожники в России намного выше, чем на легковые автомобили, поскольку далеко не везде дороги в нашей стране хорошего качества. И в дальнейшем ситуация не изменится, несмотря на возникший дефицит седанов и лифтбеков на российском авторынке", - резюмирует Николай Баскаков.

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