Названы автомобили, которые можно выгодно продать

Эксперты назвали модели автомобилей, которые сегодня можно продать заметно дороже, чем они были куплены три года назад. Учитывая, что большинство массовых иномарок официально в России больше не продается, со временем их остаточная стоимость будет снижаться.

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Деньги на колесах

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В условиях постоянного роста цен на авторынке в последнее время подержанную машину можно продать сегодня даже дороже, чем она была куплена несколько лет назад. Это подтверждают результаты проведенного агентством "Автостат" исследования "Residual value - 2023", согласно которым остаточная стоимость многих популярных моделей, купленных в 2019 году, на 25-30% превышает их первоначальную цену. Стоит при этом отметить, что большинство таких иномарок в нашей стране больше не производится или официально не поставляется на российский рынок.

По словам директора по продажам с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Владимира Желобова, на фоне роста цен соотношение продаж новых машин и автомобилей с пробегом в прошлом году увеличилось вдвое и составило 1 к 8, а с учетом длительного срока эксплуатации, поломок и ДТП в нашей стране выбыло из пользования более 1 млн авто. Эти факторы, а также ограничения в поставках зарубежных автомобилей усилили тенденцию увеличения остаточной стоимости.

"Несмотря на то, что сейчас трехлетнюю машину можно продать дороже, чем она покупалась, делать это стоит только в том случае, если есть дополнительный бюджет - помимо вырученного от продажи - на приобретение нового автомобиля или с пробегом, но выше классом или в лучшей комплектации. При этом не стоит забывать, что чем дольше срок владения машиной и выше ее пробег, тем больше она будет терять в стоимости на вторичном рынке. Если автомобиль нужен срочно, лучше приобрести его сейчас, так как в 2023 году предпосылок для снижения цен на авторынке пока нет - в основном из-за отсутствия масштабных поставок", - советует генеральный директор автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль.

В свою очередь, директор "Авилон. Автомобили с пробегом" Николай Баскаков отмечает, что автомобиль не является эффективным капиталовложением, поскольку в период эксплуатации требует дополнительных трат на обслуживание, ремонт, страхование и прочее.

Практичный выбор

Сравнив стоимость нового автомобиля в 2019 году и цену при его перепродаже в 2022-м, аналитики "Автостата" рассчитали индексы остаточной стоимости 232 моделей легковых машин, представленных на российском рынке.

Итак, в очередном рейтинге самых ликвидных моделей среди автомобилей В-класса лидерство сохранил Kia Rio, чей индекс остаточной стоимости составил 128,6%.

На втором месте в этой номинации остался Renault Sandero (125,4%), а третье место занял Hyundai Solaris (125,1%), вытеснив из тройки лидеров Citroen C3 Aircross. Стоит также отметить, что ни Lada Granta, ни Vesta, которые являются безусловными бестселлерами на российском авторынке, в свежий рейтинг самых ликвидных моделей не попали, хотя бюджетник Granta некогда даже лидировал по сохранности остаточной стоимости в своем классе.

Как говорит Денис Мигаль, востребованность Kia Rio и Hyundai Solaris объясняется дефицитом новых автомобилей в кузове "седан", а также их популярностью благодаря невысоким расходам на содержание и обслуживание. Аналогичная ситуация и с высоким спросом на хэтчбеки, к которым относится Renault Sandero.

"Перечисленные модели B-класса, попавшие в тройку лидеров, находятся в высоком спросе на рынке и отличаются своей надежностью, доступностью, вместительностью и простотой ремонта. Большой процент автолюбителей сейчас отдает предпочтение именно бюджетным, но при этом практичным моделям", - констатирует Николай Баскаков.

Японское качество - всегда в цене

В С-сегменте на первое место по сохранности остаточной стоимости вышла Mazda3 с показателем 128%. Таким образом, она опередила более продаваемых "одноклассников" - Kia Cerato (127,3%) и Hyundai Elantra (123,9%). А вот родоначальник класса Volkswagen Golf, ставший победителем в этой номинации в прошлом году, на этот раз и вовсе выпал из тройки лидеров, равно как и Toyota Corolla.

"Чем больше подорожал новый автомобиль, когда он был доступен на рынке, тем больше увеличилась стоимость модели на "вторичке". Mazda - лидер по росту цен. Что касается Volkswagen Golf и Toyota Corolla, они выпали из списка, так как данные автомобили продавались небольшими партиями, а Golf и вовсе единицами. Популярность модели влияет на остаточную стоимость", - констатирует директор по выкупу и продажам автомобилей с пробегом ГК Wagner Auto Кирилл Иванов.

Японские автомобили традиционно считаются одними из самых надежных, поэтому Mazda 3 сохраняет более высокую остаточную стоимость, чем Kia Cerato и Hyundai Elantra, добавляет Денис Мигаль.

Среди седанов бизнес-класса первое место по сохранности остаточной стоимости удерживает Toyota Camry, чей показатель составил 130,8%. Второй результат остается на счету Mazda6 - 130,1%, а замыкает тройку лидеров Skoda Superb - за три года эксплуатации эта модель сохраняет 113,2% от своей первоначальной цены. Причем последний смог вытеснить из тройки лидеров в этой номинации соплатформенный Volkswagen Passat.

"Японские и немецкие автомобили всегда занимали первые места в рейтинге надежности среди бизнес-седанов и спустя три-четыре года эксплуатации оставались в хорошем техническом состоянии. Именно благодаря высокой популярности они сейчас очень ликвидны на вторичном рынке. То же самое можно сказать и о чешской модели: практичность, совмещенная с комфортом, - два критерия, из-за которых россияне выбирали Skoda Superb. Кроме того, он имеет более длинную колесную базу, чем Volkswagen Passat, а также шасси чешской модели более эффективно сглаживает колебания и поглощает удары при скоростном движении", - комментирует Денис Мигаль.

Плата за плохие дороги

Что касается компактных кроссоверов, наилучший результат по сохранности остаточной стоимости показал Suzuki Jimny - 134,2%. Второе место впервые занял Chery Tiggo 4 - за три года эксплуатации эта модель сохраняет 133,7% от своей первоначальной цены. Замыкает тройку лидеров на этот раз Lada Niva Legend с показателем 131,6%. Стоит отметить, что Hyundai Creta и Renault Duster, которые занимали верхние строчки в этом рейтинге год назад, на этот раз в Топ-3 не вошли.

По мнению Кирилла Иванова, ограниченные поставки Suzuki Jimny на фоне ажиотажного спроса повлияли на результаты его высокой остаточной стоимости. Также как и востребованность Chery Tiggo 4 вызвала сильное увлечение цены нового автомобиля, что в дальнейшем сказалось на остаточной стоимости.

"В целом, Lada Niva Legend тоже достаточно сильно подорожала, что естественно сказывается на вторичном рынке - потребитель продает свои подержанные автомобили за более высокую стоимость. А Hyundai Creta и Renault Duster выпали из лидеров, так как обладают низкой износостойкостью, да и предложений на рынке достаточно много", - говорит эксперт.

В сегменте SUV-C первое место по сохранности остаточной стоимости занял Toyota RAV4 с показателем 128%. На второй ступеньке пьедестала почета остается Hyundai Tucson (127,5%), а вот "бронзу" на этот раз завоевал Volkswagen Tiguan (126,8%).

Стоит также отметить, что в сегменте SUV средний индекс сохранности остаточной стоимости в целом несколько выше, чем у легковых моделей, несмотря на больший износ из-за интенсивного характера эксплуатации таких машин по внедорожью.