Перечислены 3 главных минуса китайских автомобилей

Машины из Китая начинают завоевывать российский рынок. Как правило, владельцы китайских автомобилей отзываются о них положительно, но есть и недостатки. Редакция журнала «За рулем» перечислила 3 основных минуса, на которые жалуются владельцы китайских автомобилей.

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Кузов

Одним из главных недостатков китайских автомобилей, на который жалуются владельцы, стал не самый прочный кузов. Как только появились в продаже первые китайские машины, их кузова не отличались высокой устойчивостью к коррозии. Также китайские производители пренебрегали стандартами безопасности, что также отбивало желание покупать такие машины. Сейчас же китайские автомобили по кузову стало заметно лучше, но говорить, что они полностью избавились от проблем пока рано.

Двигатель и коробка

Если по внешнему виду и опциям китайские автомобили уже выглядят как западные аналоги, то ехать также они еще не умеют. У некоторых китайских автомобилей наблюдаются подергивания при езде на холодную или клевки при резком сбросе газа. Также бывают замедленные отклики на педаль газа.

Ненадежная электроника