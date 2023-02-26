Китайская Toyota Camry оказалась дешевле российской

В России запустили продажи новой Toyota Camry в кузове седан. Стоимость автомобиля стартует от 4 490 000 рублей.
В одном из дилерских центров Москвы выставили на продажу автомобили Toyota Camry. Известно, что речь идет о машинах, которые поставляются по программе параллельного импорта из Китая. В оснащении седана предусматривается силовой агрегат рабочим объемом 2,5 литра. Его производительность равна 209 л.с. Напомним, что в российской версии предусматривался двигатель на 199 л.с. Китайские автомобили имеют и другие отличия в конструкции.
Так, в выхлопной системе представлено 2 выхлопных патрубка. В списке опций предусматривается панорамная крыша, которая имеет сдвижную переднюю секцию. В цветовой гамме представлено намного больше оттенков. Седаны из Китая не оборудованы важной опцией - системой подогрева кресел. В дилерском центре пообещали самостоятельно установить оборудование за дополнительную плату - 25 000 рублей.
Еще одно отличие заключается в дорожном просвете - он стал на 1 см меньше. Отмечается, что такая особенность обеспечивает автомобилю лучшую управляемость.
Мультимедийный комплекс в салоне не русифицирован. В основном меню предлагается английский язык. Встроенные сервисы работают исключительно на китайском языке. Они не функционируют из-за отключения сети.
В дилерских центрах России все еще представлены автомобили Toyota Camry российской сборки. Они выпускались еще в 2022 году. Их стоимость на порядок выше, чем у китайской версии. Так, в одном из автосалонов представлен автомобиль в исполнении GR Sport, стоимость которого составляет 5 500 000 рублей. На машины из Китая дилер распространяет гарантию. Единственное условие - обслуживаться транспортные средства должны в сервисных центрах определенного холдинга.