Китайская Toyota Camry оказалась дешевле российской

В России запустили продажи новой Toyota Camry в кузове седан. Стоимость автомобиля стартует от 4 490 000 рублей.

Фото: Toyota Toyota

В одном из дилерских центров Москвы выставили на продажу автомобили Toyota Camry. Известно, что речь идет о машинах, которые поставляются по программе параллельного импорта из Китая. В оснащении седана предусматривается силовой агрегат рабочим объемом 2,5 литра. Его производительность равна 209 л.с. Напомним, что в российской версии предусматривался двигатель на 199 л.с. Китайские автомобили имеют и другие отличия в конструкции.

Так, в выхлопной системе представлено 2 выхлопных патрубка. В списке опций предусматривается панорамная крыша, которая имеет сдвижную переднюю секцию. В цветовой гамме представлено намного больше оттенков. Седаны из Китая не оборудованы важной опцией - системой подогрева кресел. В дилерском центре пообещали самостоятельно установить оборудование за дополнительную плату - 25 000 рублей.

Еще одно отличие заключается в дорожном просвете - он стал на 1 см меньше. Отмечается, что такая особенность обеспечивает автомобилю лучшую управляемость.

Мультимедийный комплекс в салоне не русифицирован. В основном меню предлагается английский язык. Встроенные сервисы работают исключительно на китайском языке. Они не функционируют из-за отключения сети.