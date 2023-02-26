Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
32 минуты назад

Китайская Toyota Camry оказалась дешевле российской

Car.ru

В России запустили продажи новой Toyota Camry в кузове седан. Стоимость автомобиля стартует от 4 490 000 рублей.

Китайская Toyota Camry оказалась дешевле российской
Фото: ToyotaToyota

В одном из дилерских центров Москвы выставили на продажу автомобили Toyota Camry. Известно, что речь идет о машинах, которые поставляются по программе параллельного импорта из Китая. В оснащении седана предусматривается силовой агрегат рабочим объемом 2,5 литра. Его производительность равна 209 л.с. Напомним, что в российской версии предусматривался двигатель на 199 л.с. Китайские автомобили имеют и другие отличия в конструкции.

Так, в выхлопной системе представлено 2 выхлопных патрубка. В списке опций предусматривается панорамная крыша, которая имеет сдвижную переднюю секцию. В цветовой гамме представлено намного больше оттенков. Седаны из Китая не оборудованы важной опцией - системой подогрева кресел. В дилерском центре пообещали самостоятельно установить оборудование за дополнительную плату - 25 000 рублей.

Еще одно отличие заключается в дорожном просвете - он стал на 1 см меньше. Отмечается, что такая особенность обеспечивает автомобилю лучшую управляемость.

Мультимедийный комплекс в салоне не русифицирован. В основном меню предлагается английский язык. Встроенные сервисы работают исключительно на китайском языке. Они не функционируют из-за отключения сети.

Интерьер нового минивэна Toyota Alphard раскрыли до премьеры

В дилерских центрах России все еще представлены автомобили Toyota Camry российской сборки. Они выпускались еще в 2022 году. Их стоимость на порядок выше, чем у китайской версии. Так, в одном из автосалонов представлен автомобиль в исполнении GR Sport, стоимость которого составляет 5 500 000 рублей. На машины из Китая дилер распространяет гарантию. Единственное условие - обслуживаться транспортные средства должны в сервисных центрах определенного холдинга.

Автоэксперт,Toyota Alphard,Toyota Camry,Toyota,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий