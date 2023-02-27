Поставки машин «по-серому» не спасут российский авторынок

Многие аналитики озабочены ситуацией, сложившейся на российском авторынке. Некоторые считают, что параллельный импорт легковых автомобилей себя не оправдывает. Поставки машин «по-серому» в страну не могут спасти отечественную «первичку».

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Уход с рынка РФ европейских, японских, американских, южнокорейских и других производителей внёс свои коррективы – возник дефицит новых машин. Далее, когда российские власти разрешили ввозить в страну «параллельные» автомобили, положение дел начало меняться в лучшую сторону.

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Началось «засилье» китайских моделей, производители из Поднебесной стремятся занять освободившиеся ниши. В РФ потоком хлынули электрокары, «гибриды» и обычные автомобили, которые производят в КНР. Среди них попадаются и машины, выпущенные совместными предприятиями, учреждёнными китайскими компаниями и ведущими автопроизводителями из Европы, США и Южной Кореи.

Чисто китайские модели, ввезенные по параллельному импорту, россияне покупают осторожно. Качество машин вызывает сомнение, но дизайн у некоторых из них просто вызывающий.

Многие автолюбители предпочитают покупать автомобили, выпущенные совместными китайско-немецкими, -американскими и другими предприятиями. Не многих смущает то обстоятельство, что машины в России официально не представлены. К тому же, они адаптированы под запросы китайского рынка.

Поставки в РФ автомобилей «по-серому» в какой-то мере компенсирует дефицит новых моделей на первичном рынке страны. Порой ввозятся автомобили с минимальным пробегом, иногда попадаются праворульные авто, в частности, в Приморском крае. Российские автолюбители могут выбрать новенький китайский автомобиль с европейским шильдиком или отдать предпочтение подержанной японской модели.

Некоторые аналитики обеспокоены «серыми» поставками машин, так как здесь имеются определённые проблемы. Статистику ввоза таких автомобилей в Россию никто изначально не вёл. Сведения появляются лишь сейчас, по мере накопления информации за 2022 год.

С самого начала, когда в страну хлынули «параллельные» автомобили, многие удивлялись потоку всевозможных моделей, прибывающих со всего мира. Можно было стать владельцем экзотического транспорта.

Ситуация в российских автосалонах беспокоила некоторых аналитиков. Для официальных дилеров «параллельные» поставки машин – нечто новое. Они привыкли работать на основе долгосрочных контрактов с компаниями-производителями, а сейчас ввоз машин оформляется через частных лиц, что всегда риск.

Статистика показывает, что в феврале 2022 года, когда «серые» поставки машин не поощрялись, компании и частники ввезли в страну около 21,4 тысячи легковых авто, а в июле того же года чуть более 8 тысяч единиц техники.

На протяжении декабря автолюбителями было приобретено 6800 машин, что составило 12% от всего объёма рынка покупок в сегменте легковых автомобилей и LCV. В январе нынешнего года дела ухудшились, так как доля параллельного импорта уменьшилась с 12% до 8%. В количественном выражении число проданных машин составило 4000 экземпляров (кроссоверы, седаны, хэтчбеки, универсалы, лифтбеки и т.п.).

В Россию ввозятся тысячи «параллельных» автомобилей, но подобный поток не может компенсировать глобальные потери после ухода европейских и американских брендов, считают некоторые аналитики.

Ведущие российские автопроизводители, снисходительно «похлопывая по плечу» конкурентов, наблюдают за ситуацией и ожидают, когда против «серых» поставщиков будут приняты ограничительные меры.

Но в параллельном автоимпорте имеется один большой плюс. Благодаря ему были смягчены правила получения «Одобрения типа транспортного средства». Кроме того, «серая» схема поставок машин позволяет отечественным автопроизводителям оценить уровень реального спроса на автомобили разных модификаций.

В целом, считают аналитики, параллельный импорт легковых машин показал себя как неэффективный инструмент. Он не сможет изменить к лучшему ситуацию, сложившуюся на авторынке.

Чтобы работать эффективно, российскому автопрому необходимо продавать в год 1,5-1,6 млн транспортных средств. По предварительным расчётам аналитиков, в нынешнем году суммарно отечественные автомобилестроители продадут не более 900 тысяч машин.

«Серые» поставки автомобилей в РФ не могут обеспечить спрос, превышающий предложения – необходимы более радикальные меры по выходу из сложившейся ситуации. Одной из них является проект АвтоВАЗа по крупноузловой сборке зарубежных кроссоверов и седанов.