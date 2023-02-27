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1 час назад

Как ездить по выделенной полосе и не получить штраф

За рулем

Многочисленные камеры практически «выгнали» с выделенок легковой транспорт.

Как ездить по выделенной полосе и не получить штраф
Фото: Сергей Бобылев / ТАСССергей Бобылев / ТАСС

Полоса для общественного транспорта обозначается специальными знаками, которые сопровождаются указателем направления движения по полосе. Кроме того, она выделяется с помощью специальной разметки.

Список транспортных средств, которым разрешено передвигаться по выделенным полосам, закреплен в ст. 18.2 ПДД.

Кроме городских автобусов и троллейбусов, а также всех зарегистрированных маршрутных ТС (в том числе и частных, имеющих на это разрешение), по выделенным полосам могут ездить зарегистрированные школьные автобусы, легковые такси и маршрутные такси, утвержденные для работы в столице.

Техника коммунальных служб может передвигаться по выделенке только в случаях необходимости их уборки и обязательно с включенными сигнальными маячками желтого цвета. Автомобили спецслужб — в том случае, если у них включены проблесковые маячки синего света.

Иногда по выделенным полосам можно ездить всем. Если под основным знаком размещены «молоточки» 8.5.2 (рабочие дни), то выделенная полоса действует только в рабочие дни. В выходные и праздники по ней могут ездить все автомобили без ограничения.

Если под знаком видна табличка 8.5.1 с красным 8-конечным крестом, то это значит, что полоса работает в выходные и праздничные дни.

Иногда на выделенных полосах устанавливаются информационные таблички с указанием времени их действия. К примеру, с помощью таблички 8.5.5 иногда указывается, что полоса работает с 8:00 до 20:00, в остальное время по этим полосам могут ездить все желающие — конечно, в том случае, если для выезда на выделенку не пересекают сплошную.

Автоэксперт,
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