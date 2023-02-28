«Паркетник» Chery Tiggo 7 Pro Mах испытали российскими дорогами

Компания Chery Automobile модифицировала кроссовер Tiggo 7 Pro Mах, далее одну из машин испытали на прочность на российских дорогах. Автомобиль показал себя хорошо, если не принимать во внимание «взбрыкивания» кормы и «глухой» руль.

Фото: Car.ru Car.ru

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max представляет собой улучшенный вариант базовой модели. Под капотом расположен бензиновый 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л. с. Мотор сопряжён с бесступенчатым вариатором.

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Фактически, речь идёт о дополнительной версии «паркетника» Tiggo 7 Pro. У машины иная решётка радиатора, что отличает её от базовой модели. Ещё одним новшеством являются противотуманные фары новой компоновки – их установили вертикально. Плоские задние Г-образные фонари объединили узкой светодиодной полосой, которая используется совместно со стоп-сигналами.

Салон изменился более глобально. Его дизайн полностью совпал с решениями, реализованными в старшей модели – кроссовере Tiggo 8 Pro.

Специалисты компании Chery полностью изменили концепцию приборной панели. Торпедо сделали плоским, что позволило установить сверху два сдвоенных экрана размером 12,3 дюйма каждый.

Первый цветной дисплей является виртуальной приборной панелью. На ней отображаются шкалы спидометра, тахометра, выводятся показания оборотов двигателя, его температура и другие параметры.

Второй цветной экран установили в центре торпедо, в месте, где примыкает массивный центральный тоннель. Данный дисплей относится к современному мультимедийному плексу, а также используется водителем в режиме навигации.

Руль выполнен многофункциональным, трёхлепестковым, его нижняя часть слегка подрезана. В левую и правую спицы вмонтировано множество кнопок для управления основными узлами машины.

В поездках по заснеженным и обледенелым дорогам кроссовер Tiggo 7 Pro Mах показал себя уверенно. Мотор выдаёт хороший крутящий момент, причём уже с малых оборотов. Машина относительно быстро и уверенно стартует со светофора.

Подвеска уверенно справляется с мелкими неровностями, но на серьёзных ухабах слышны «бубухания». Слегка удивляет и работа задних амортизаторов. Если переехать «лежачего полицейского» на более-менее приличной скорости, то «корму» слегка подбрасывает вверх.

Ещё один негативный момент – с увеличением скорости переднюю ось начинает тащить в сторону внешнего радиуса, но это вполне контролируемо.

Рулевое управление нельзя назвать «острым». Оно «глуховато» и не балует активной обратной связью. Подобная недоработка наблюдается и у других китайских кроссоверов, и даже у некоторых японских.