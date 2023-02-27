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8 минут назад

Автоэксперт Солдунов посоветовал не спешить с заменой шин весной

RT на русском

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.

Автоэксперт посоветовал не спешить с заменой шин весной
Фото: ТАССТАСС

«В процессе подготовки автомобиля к весеннему сезону, безусловно, нужно поменять резину, но только в том случае, когда устойчивая температура уже будет плюсовая, чтобы не рисковать раньше времени», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, также нужно провести техническое обслуживание машины с заменой рабочих жидкостей.

Как считает Солдунов, не помешает и визуальный осмотр автомобиля для выявления поломок.

«Хотя бы визуально посмотреть, что за зиму произошло с корпусом, днищем и механическими частями, при необходимости заменить их. Если есть плановый осмотр, то лучше тоже сделать», — добавил он.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России показал рост на 7% в январе.

Автоэксперт,Валерий Солдунов,
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