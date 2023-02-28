Сколько стоят услуги автоподборщиков

В России на один новый автомобиль приходится восемь с пробегом. Но рынок подержанных машин по-прежнему пестрит предложениями от мошенников и просто нечестных на руку продавцов. Как в этой ситуации купить автомобиль и не пожалеть? Все чаще россияне прибегают к услугам автоподборщиков.

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Самый популярный запрос - поиск автомобиля иностранного производства с автоматической коробкой передач стоимостью до 1 млн рублей, об этом "РГ" рассказали эксперты по подбору автомобилей сервиса "СберАвто". В этом бюджете клиенты в основном рассматривают популярный и массовый сегмент: Kia Rio, Hyundai Solaris, Skoda Rapid, Volkswagen Polo.

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В то же время автоподборщик из Краснодара Артем Зайцев отмечает, что в первую очередь российских граждан интересуют машины из Германии, Японии и Южной Кореи.

"Если говорить о моделях, то частенько подбираем Ford Focus, Kia Ceed, Kia Optima, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Rio. Что касается китайских автомобилей, то пока на вторичке их очень мало. Машины в возрасте уже давно сгнили, поэтому и подбирать нечего. А из свежих обычно просят найти Geely Coolray", - рассказывает эксперт.

Требования клиента к автомобилю в среднем такие: пробег не более 100 тысяч км, оригинальный пробег, один или два владельца по ПТС, ПТС оригинал, без ДТП, минимальная история окраса, желательно с оригинальным заводским окрасом, АКПП, надежный автомобиль с точки зрения срока службы, автомобиль "без вложений", чистая и прозрачная история владения.

Многие клиенты испытывают страх при поиске авто: не знают, как правильно выбрать машину с пробегом, им не хватает технических знаний и понимания "на что смотреть". Также покупатели боятся, что столкнутся с мошенниками или недобросовестными перекупщиками. Поэтому к требованиям помимо технического состояния авто добавляются другие факторы. Клиенты хотят найти машину быстро, безопасно и комфортно (не выезжать на десятки нерелевантных просмотров), с полной проверкой.

Некоторые компании или специалисты по подбору сами выезжают на осмотр автомобиля, что, с одной стороны, удобно. С другой стороны, специалист может быть заинтересован в том, чтобы автомобиль купили побыстрее и сделка завершилась. В таком случае осмотр может быть проведен менее тщательно, чем хочется клиенту. Лучше проверять автомобиль с помощью независимого эксперта, которому все равно, купят автомобиль или нет. Некоторые компании утверждают, что дают гарантию на автомобиль и в случае неисправности ДВС или АКПП вернут деньги. Такие обещания редко являются правдой, так как гарантию на автомобиль дает только завод-изготовитель.

Услуга по подбору автомобиля не может стоить сильно ниже рынка: вам либо попадется некомпетентный специалист, либо в процессе поисков возникнут дополнительные расходы, о которых сразу не сообщают. "Выезд специалиста-диагноста стоит от 3000 рублей. Но многое зависит от автомобиля. Эта цифра может доходить до 7-11 тысяч рублей (если делать эндоскопию двигателя). Подбор под ключ в среднем 30 тысяч. Если это премиум-автомобиль, то и до 50 тысяч", - рассказывает Зайцев. Он также отмечает, что день с подборщиком обойдется в 8-10 тысяч рублей (5-7 часов работы). За это время получается осмотреть 4-5 автомобилей. "Крупные компании машины старше 5-7 лет стараются не смотреть. И работа у них, само собой, стоит дороже. Но это ребята, у которых есть свои каналы в соцсетях, плюс у них экспертная оценка криминалистов. В этом бизнесе многое зависит от репутации, опыта и распиаренности", - добавляет Зайцев.

При заключении договора или покупке услуги стоит обращать внимание на условия оплаты, сроки поиска - например, вернет ли помощник деньги, если автомобиль будет не найдет по истечении определенного срока, есть ли ограничения по минимальной стоимости автомобиля и его возрасту, какие отчеты будут предоставлены по итогам осмотра машины и что включает в себя экспертиза, помогает ли специалист/компания с заключением договора купли-продажи.