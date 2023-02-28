Когда «сгорают» штрафы ГИБДД?

Нередко бывает, что водитель вовремя не заплатил штраф — забыл или просто не знал о его существовании. Если пропустить установленный законом срок для оплаты, то взыскание передают судебным приставам.

Фото: За рулем За рулем

Однако если с момента вынесения постановления прошло два года, о штрафе можно забыть.

«Штрафы сгорают через два года после вступления в силу постановления о его назначении. Если до этого момента приставы принудительно не списали их с ваших счетов — можете забыть об этих штрафах», — рассказал автоэксперт Александр Шумский.

При этом он предупредил, что неуплата штрафа — это отдельное нарушение. На выбор судьи оно наказывается двойным штрафом, арестом до 15 суток или общественными работами до 50 часов.

Причем наказать за неуплату штрафа можно только в определение временное окно: всего два месяца с момента, когда штраф должен был быть уплачен, добавил эксперт.