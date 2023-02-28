Как изменился автомобильный рынок России за прошедший год: большой разбор

В прошлом году российский автомобильный рынок кардинально изменился. Ушла большая часть именитых брендов, началась острая нехватка запчастей, в разы выросли цены на сами автомобили и их обслуживание. Все это положило начало неизбежному переделу всего автопрома в России, появлению новых возможностей и даже новых брендов. Мы постарались собрать для вас самую важную информацию за прошедший год.

Фото: ТАСС ТАСС

Уход автомобильных брендов из России и закрытие производств

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Одной из первых реакций западного рынка на СВО была остановка производств и заморозка поставок. Мгновенного группового закрытия дилеров и заводов, конечно же, не произошло. Автомобильные бренды вложили слишком много денег в развитие своих марок на территории РФ, чтобы моментально подпрыгнуть и уйти в неизвестном направлении. Поэтому рынок замер в ожидании, никто не знал, как будет развиваться ситуация. По прошествии нескольких месяцев начались первые движения – в конце мая 2022 года о закрытии производства объявила компания Renault. Позже все её активы перешли в собственность правительства Москвы.

ТАСС

Компания Renault также владела 67,69% акций АвтоВАЗа, которые достались в собственность подведомственному Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Через некоторое время было объявлено о возрождении бренда «Москвич», который будет работать на мощностях того самого завода Renault. На сегодняшний день, автомобили под брендом «Москвич» являются перемаркировкой китайских автомобилей Jac.

Следующими в цепочке «отказников» очередь заняли японские Toyota, Lexus и Nissan. Бренд Toyota также отказался и от производства автомобилей и запчастей в России. Концерн Nissan передал все активы ФГУП «НАМИ», который позже продал завод Nissan Manufacturing Rus российскому АвтоВАЗу за 1 Евро. АвтоВАЗ уже объявил о планах выпустить до 10 000 автомобилей на новых мощностях в 2023 году. Но эта сделка относительно безопасна для японского производителя, так как по условиям контракта он может выкупить активы обратно в течение следующих шести лет, если сделку одобрит правительство Российской Федерации.

ТАСС

Осенью 2022 года о своем уходе также объявил Mercedes-Benz, завод которого в России проработал всего три года. На текущий момент ходят слухи о продаже активов компании «Автодом», которая является дилером бренда на территории РФ. Что именно и на каких условиях Mercedes-Benz собирается передать «Автодому» пока неизвестно, но сообщается, что сделка состоится в ближайшее время. Также нет никакой информации о том, как новый владелец будет распоряжаться активами. Что касается марки BMW. То она на текущий момент лишь приостановила поставки новых автомобилей в Россию, объясняя это сложившейся ситуацией, но никаких слухов о том, что компания собирается покидать российский рынок нет. Более того, в прошлом году головной офис компании переехал в новое здание недалеко от центра Москвы.

ТАСС

Американская компания Ford, ранее приостановившая всю деятельность, осенью 2022 продала свою долю (49%) в совместном предприятии «Соллерс Авто» своему российскому партнеру. При этом компания оставила за собой право вернуться на рынок в течение пяти лет. В состав «Соллерс Авто» также входил бренд Mazda, который выпускал у нас Mazda CX-9, Mazda CX-5 и Mazda 6. Все свои активы компания также передала российскому партнеру. Примерно в это же время российский рынок покинула компания infiniti, которая продавала внедорожники QX50, QX55 и QX80. Тут история похожа на предыдущие – они ушли, но хотели бы вернуться. Собственно, они об этом открыто и объявили. Такое стремление понятно, все компании вложили огромные средства на развитие бизнеса в России, и они не хотят терять ни вложения, ни потенциальную прибыль.

Еще один автомобильный гигант Volkswagen тоже долго хранил молчание и держал бизнес в замороженном состоянии, но недавно огласил желание продать свои активы. Тут стоит отметить, что завод по производству автомобилей в Калуге хоть и был остановлен, но рабочие продолжали получать 2/3 оклада. Теперь же дальнейшая судьба всего предприятия неизвестна, но скорее всего бренд покинет наш рынок.

ТАСС

Увеличение стоимости запчастей и сложности в поставках

Заморозка деятельности автоконцернов в РФ привела не только к увеличению цен на новые автомобили из-за их дефицита, но и к большим сложностям с поставками запчастей. Несмотря на то, что многие проданные автомобили остались на гарантии и производители не отказываются от обязательств, запчасти нужно как-то доставить в Россию, а многие логистические компании также остановили свою деятельность. Из-за этого время ожидания увеличилось с привычных пары недель до многих месяцев, иногда более полугода. Из-за высокой степени глобализации останавливался даже завод АвтоВАЗ, потому что в производстве отечественных автомобилей использовались в том числе импортные комплектующие, такие как подушки безопасности, системы стабилизации, тормозные системы и т.д.

ТАСС

Все это лавиной обрушилось на рынок и парализовало его на некоторое время, что привело к очень сильному росту цен. Только по данным Росстата, стоимость новых легковых автомобилей в 2022 году увеличилась на 24,33%. На деле же дилеры стали навязывать много допуслуг, которые еще сильнее задирали цены. В какой-то момент стало понятно, что за указанную на брошюре цену автомобиль купить практически невозможно. А по итогам всего 2022 года было зафиксировано подорожание иномарок сразу на 39,11%. УАЗ и LADA также не остались в стороне, их машины подорожали на 29,65%.

Если же обратиться к ценам на запчасти, то цифры еще больше – до 50–60 % для автомобилей ушедших брендов. И опять же, это цифры близкие к официальным. По факту же на рынке можно было встретить кратные увеличения цен на отдельные редкие позиции.

Открытие новых заводов и появление новых отечественных брендов

После передачи иностранными компаниями своих активов в пользу государства, правительство оперативно начало возвращать их к жизни, в том числе с помощью неназванных заграничных партнеров.

Первым отечественным проектом стал Evolute, инициатором создания которого выступили компания «Моторинвест», владеющая заводом в Липецкой области, Минпромторг и правительство самой Липецкой области. На текущий момент модельный ряд представляет собой «сборную солянку» различных китайских автомобилей, собранных под одним российским брендом.

ТАСС

Выше мы уже говорили, что не нужно рассчитывать на внезапное появление чисто российских автомобилей, о которых еще вчера никто не слышал. Да и в целом отказываться от возможностей глобализации достаточно недальновидно. Поэтому в 2023 году модельная линейка Evolute пополнится новым кросс-купе i-Jet, минивеном i-Van и кроссовером i-Sky. Названия могут оказаться временными и в момент поступления автомобилей в продажу измениться. Также компания Evolute обещает во второй половине 2023 года показать два электрокара, о которых пока нет никаких данных.

Одним из самых нашумевших событий, стало открытие завода «Москвич» в Москве на мощностях бывшего завода Renault. Первым автомобилем, который сошел с конвейера, стал «Москвич 3», который является близким родственником китайского автомобиля JAC с новым логотипом и минимальной локализацией. На текущий момент автомобили собираются методом крупноузловой сборки из привезенных агрегатов. Целью на 2023 год является налаживание мелкоузловой сборки с привлечением новых партнеров и поставщиков запчастей.

ТАСС

Также анонсировано создание собственной платформы для будущих отечественных электромобилей под брендом «Москвич». Старт проекта назначен на вторую половину 2025 года. Будем надеяться, что с запуском такого количества электромобилей нарастят и количество станций быстрой зарядки, потому что специфика крупного города такова, что возможность заряжать автомобиль на лужайке собственного дома отсутствует у абсолютного большинства его жителей.

ТАСС

Во Владивостоке в 2022 году началась крупноузловая сборка легковых коммерческих автомобилей Sollers Argo и Sollers Atlant. Они собираются на заводе отечественной компании «Соллерс», которая стала единственным владельцем бывшего предприятия компаний Mazda и Ford, о которых мы рассказали ранее. Автомобили должны заменить Ford Transit, которые выпускались на заводе в Татарстане до ухода брендов с российского рынка. Официальный старт продаж начался в конце 2022 года и порадовал более доступными предложениям. Так, Sollers Atlant с дизельным двигателем мощностью 139 л.с. можно приобрести по цене от 3 174 000 рублей, в то время как цены на Ford Transit сильно выше 4 млн рублей.

Параллельный импорт запчастей и автомобилей

Для снижения эффективности западных санкций, направленных на уничтожение в том числе автомобильного рынка России, правительство разрешило параллельный импорт, что подразумевает разрешение на ввоз товаров без разрешения владельца торговой марки. Это внезапное решение крайне положительно сказалось на доступности автомобилей и запчастей в России. После этого многие цены даже снизились относительно уровня «до 24 февраля 2022», потому что ввозом мог заниматься любой желающий.

Чтобы избежать хаотичного попадания на рынок любых товаров, правительство утвердило список брендов, для которых разрешался этот самый параллельный импорт. Вот самые популярные из них: BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Skoda, Volkswagen, AUDI, Nissan, Mini, Renault, Land Rover, Jaguar, Hummer, Tesla, Lexus и Infiniti. Также к параллельному импорту были допущены премиальные бренды: Bentley, Maybach, Lamborghini, Aston Martin, Ferrari, Porsche, Rolls-Roys, Maserati и даже Bugatti. Иными словами, достаточно быстро вопрос с комплектующими на российском рынке был решен и пришел в норму. Оставшиеся сложности с некоторыми типами запчастей уже являются следствием общемирового кризиса и недостатка их на всех мировых рынках.

Это решение положительно повлияло на большую часть рынка, но некоторые дилеры не спешили сбрасывать цены и старались получить максимальную прибыль, мотивируя это тем, что они обладают «оригинальными» автомобилями с гарантией от дилера, иными словами, давили на свою официозность и, вроде как, надежность. На деле все было чуток иначе, потому что, заказав деталь у официального дилера, ее можно было ждать полгода и это лишало дилеров любых привилегий над другими участниками рынка.

Также стоит отметить, что по параллельному импорту в большинстве случаев привозили относительно дорогие автомобили, потому что на них можно больше заработать. Это создало дефицит простых автомобилей потребительского сегмента от одного до двух миллионов рублей, которые и пользуются наибольшим спросом.

Упрощение отечественных автомобилей

На фоне западных санкций российским производителям автомобилей стало очень трудно покупать в больших объемах европейские комплектующие. Из-за чего было принято решение временно наладить выпуск автомобилей LADA, УАЗ и ГАЗ и КАМАЗ без антиблокировочной системы тормозов, контроля устойчивости в заносах, а также отказаться от нормы ЕВРО-5 и не устанавливать систему ЭРА-ГЛОНАСС. На текущий момент указ действует до 1 июня 2023 года, но может быть продлен в зависимости от ситуации в мире. Здесь стоит отметить, что снижение уровня безопасности и экологичности не привело к снижению стоимости этих автомобилей.

ТАСС

Китайские бренды на российском рынке