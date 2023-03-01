Рама, «понижайка», блокировки: тест нового внедорожника Tank 300

От новых китайских марок, появившихся в России за последнее время, рябит в глазах. И все они делают плюс-минус одно и то же: «зализанные» кроссоверы с несущим кузовом, гламурной внешностью, турбомоторами небольшого объема и, в основном, передним приводом. Теперь до нас добрался еще один бренд — Tank, который уже, даже судя по названию, представляет собой нечто кардинально другое. Автомобиль, сделанный по лекалам старой внедорожной школы: с рамой, неразрезным мостом, редким в наше время полным приводом типа part-time, двумя блокировками и понижайкой. Звучит круто? Давайте разбираться.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Марка Tank принадлежит концерну Great Wall: изначально это было лишь семейство автомобилей, входящих в модельный ряд премиального суббренда Wey. Но спрос на подобные машины оказался настолько велик, что китайцы решили выделить ее в отдельную структуру. Пока что у Тэнка (на таком произношении настаивают в компании) только две серийные модели — «младшая» 300 и «старшая» 500, которая по габаритам близка к Toyota Land Cruiser 300. Вторая из них доберется до России совсем скоро, а вот «трехсотку» уже можно купить.

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Tank 300 выглядит брутальненько. Дизайн без откровенных заимствований, но автомобиль похож одновременно на всех и ни на кого: кому какие отсылки в его внешности только не мерещатся — от Jeep Wrangler до UAZ Patriot. И тут есть все атрибуты настоящего олдскульного «проходимца»: массивные бамперы, крупные выступающие колесные арки, квадратные зеркала, почти вертикальное лобовое стекло, «висящая» сзади запаска и открывающаяся вбок дверь багажника с петлями наружу.

На фотографиях из-за этих обязательных внешних атрибутов настоящего внедорожника «трехсотка» выглядит массивной и монументальной, но на самом деле машина не очень крупная: габаритная длина сопоставима с Toyota RAV4 (или в современных реалиях с Haval Dargo, например), а размер колесной базы — с Mitsubishi Pajero Sport или тем же Дарго.

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Внедорожный «экспириенс» продолжается в интерьере. Крупные ручки дверей, подножки, поручни на передних стойках и турбинки воздуховодов а-ля Mercedes-Benz G-Class. Но салон из шланга не помоешь, конечно, — не настолько тут всё утилитарно. Скорее наоборот: мягкая отделка дверных панелей, обшитые кожей Наппа сиденья, вставки «под металл», два 12,3-дюймовых экрана перед водителем, крупные кнопки, множество отделений для мелочевки и даже аналоговые часы на передней панели. Выглядит красиво и строго — ничего аляповатого.

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Единственное, к чему тут можно придраться — это не самый дорогой пластик передней панели, электронные нефиксируемые рычажки поворотников с максимально размытыми промежуточными положениями, которые вообще непонятно зачем сюда установили, и небольшие диапазоны регулировок руля. Но удобно устроиться за рулем — не проблема, а для дальней дороги или пробок есть даже массаж водительского кресла и вентиляция.

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Задним пассажирам тоже будет комфортно: центрального тоннеля фактически нет, спинки можно отрегулировать по углу наклона, есть подогревы и USB-порты, а свободного места над головой и в коленях — предостаточно. Удивляет в Тэнке только багажник: во-первых, он крошечный, а во-вторых, тут нет багажной шторки. Вообще никакой. Она не входит в оснащение даже топовой комплектации, и установить ее тут попросту некуда, даже если заказать некое ее подобие на Алиэкспрессе.

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Теперь немного подробнее о технических особенностях Tank 300. Как мы уже говорили, это рамный внедорожник с независимой передней подвеской со стальными нижними рычагами, классическим неразрезным мостом сзади и базовой металлической защитой двигателя и коробки передач. И естественно, никаких отключаемых стабилизаторов поперечной устойчивости, пневматики и прочего потенциально ломучего баловства.

Конструкция полного привода part-time, как у заслуженных внедорожных ветеранов: передняя ось жестко подключается через раздаточную коробку с понижайкой — ездить в такой режиме рекомендуется только на скорости до 80 километров в час. И это значит, что большую часть времени Tank 300 будет передвигаться на заднем приводе.

Управляется внедорожный арсенал с помощью крутилки на центральном тоннеле и нескольких кнопок. Тут есть восемь электронных внедорожных режимов, меняющих отклик на педаль газа и настройки антипробуксовочной системы, внедорожный круиз-контроль (как, например, на Toyota Land Cruiser), когда автомобиль автоматически поддерживает заданную скорость на бездорожье, и даже «танковый разворот» — внутреннее заднее колесо подтормаживается, уменьшая радиус разворота (как говорят в компании, примерно на 1,6 метра).

«Понижайка» включается через нейтраль, а за честную блокировку заднего и переднего дифференциалов тут отвечают отдельные кнопки. В режиме максимальной «внедорожности» автомобиль легко справляется с диагональными вывешиваниями (ходы подвески очень достойные) и легко пробирается через глубокий снег.

В России для Тэнка предлагается только одна силовая установка — бензиновая «турбочетверка» объемом два литра и мощностью 220 лошадиных сил, работающая в паре с восьмиступенчатым автоматом ZF. «Сотню» внедорожник набирает за 10,6 секунды — не быстро, но на самом деле запаса тяги достаточно как для города, так и для обгонов на трассе. Ехать на этой машине можно очень даже бодренько. К коробке нет вообще никаких претензий: отличные настройки, незаметные переключения и быстрый отклик.

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Асфальтовые дороги среднестатистической убитости — не самая любимая среда обитания Tank 300. На неровностях пассажиров трясет и подбрасывает, чувствуются вибрации неподрессоренных масс, все заплатки и поперечные стыки, но зато на грунтовках внедорожник великолепен. По такому покрытию можно нестись на приличной скорости, не жертвуя комфортом и даже не сильно обращая внимания на ямы — энергоемкость подвески отличная.

На руль не передаются вибрации и удары, шумоизоляция прекрасная (не слышно ни шипованных шин, ни двигателя) и даже аэродинамические шумы почти не достают.

Управляется внедорожник на удивление неплохо. Нужно, конечно, сделать скидку на высокий квадратный кузов и 2230 килограммов массы, а также учесть инерцию и раскачку (которая, к слову, не такая уж и «криминальная»). И тогда получится, что машина рулится весьма адекватно, по крайней мере, в виражах за свою жизнь не опасаешься.

Расход топлива за всю поездку не падал ниже 15 литров на «сотню». Производитель, правда, разрешает заправлять автомобиль 92-м, но даже в этом случае цифры в чеках на АЗС вряд ли вас будут радовать.

В Great Wall говорят, что дизельной модификации у Тэнков не будет: в Китае легковые машины на «тяжелом топливе» никому не нужны, а только для России компания выпускать такую версию не собирается. Правда, не исключено, что в будущем у модели появится гибридная силовая установка. Но доберется ли она до нашего рынка — еще вопрос. Зато вариант с автоматическим подключением полного привода вполне реален.

Ну а пока для России подготовлено две комплектации Tank 300 — Adventure и Premium, которые стоят 3 699 000 и 4 049 000 рублей соответственно. Базовое оснащение богатое: цифровая приборная панель, мультимедийный комплекс с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, передние и задние сиденья с подогревом, водительское кресло с массажем, аудиосистема с восемью динамиками и сабвуфером, бесключевой доступ, светодиодные фары, обогрев лобового стекла, адаптивный круиз-контроль, круговой видеообзор, камера заднего вида с омывателем, датчики света и дождя.

В топовой версии добавится блокировка переднего межколесного дифференциала, отделка салона кожей Nappa, вентиляция передних сидений, розетка на 220 вольт в багажнике, шторки безопасности, тонировка стекол и аудиосистема Infinity.

Tank 300 — один из самых интересных китайских автомобилей за последнее время. Внедорожник «старой школы» с бодреньким мотором, энергоемкой подвеской, приятным интерьером и отличной проходимостью. Совсем не похожий на те гламурные кроссоверы, которые к нам привозили до этого.

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