С 1 марта изменились правила для водителей: новые штрафы, светофоры и права

В первый день весны, 1 марта 2023 года, в силу вступает новая редакция правил дорожного движения. Она включает в себя новые условия передвижения электросамокатов, правила езды на круговом движении, а также новые дорожные знаки и много другое.

Фото: ТАСС ТАСС

Изменения внешнего вида водительского удостоверения

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На обратной стороне водительских прав есть штрихкод, который исчезнет с 1 марта. Изначально штрихкод предназначался инспекторам ГИБДД для быстрого получения информации о владельце документа, но на практике, как оказалось, им особо не пользовались.

Также станет возможным использование электронного удостоверения с помощью специального мобильного приложения. Для пользования сервисом, нужно загрузить в приложение «госуслуги Авто» фото документа и получить QR-код, который необходимо будет предъявлять инспектору. На текущий момент проект работает в тестовом режиме, а потому водителям рекомендуется возить с собой физический документ.

Новые правила управления электросамокатами с 1 марта

Владельцам индивидуальных видов транспорта, которые теперь в законе именуются средствами индивидуальной мобильности (СИМ), нужно внимательно отнестись к новым правкам. Теперь скорость на электросамокате не должна превышать 25 км/ч. Т. е. вне зависимости от мощности электросамоката, электроника не должна давать разгоняться свыше указанного ограничения. Также вес электросамоката не должен превышать 35 килограммов. Это ограничение направлено на безопасность пешеходов при потенциальном столкновении. Чем выше вес СИМ – тем выше шанс получения травм для пешехода. Здесь хочется заметить, что узаконенные нормы все еще представляют опасность для пешеходов, так как столкновение на скорости 25 км/ч может сильно травмировать, особенно маленьких детей. Скорее всего, закон об использовании СИМ будет активно дорабатываться.

ТАСС

Владельцы самокатов смогут выезжать на правую часть правой полосы как велосипедисты. Это разрешено лицам с 14 лет и на дорогах с ограничением в 60 км/ч. Если скорость выше указанного ограничения, то выезжать на проезжую часть запрещено.

Новые правила проезда по круговому движению

Немного причесали правила проезда по круговому движению. Теперь на перекрестках с равнозначными дорогами уступить должен будет тот, кто въезжает на круг. Если перекрестки неравнозначные, то уступают те, кто находятся на второстепенной дороге. Для тех, кто въезжает на круговое движение с главной дороги, сохранится приоритет.

Новые знаки и правила парковки

Появилось несколько дорожных знаков. Один из них, это белый прямоугольник с изображением вилки электрозарядки, который означает место, оборудованное для подзарядки электрокаров. Второй знак — это автобус в красном круге. Он запрещает движение любым автобусам, кроме маршрутных и школьных. Также на дорогах, по которым запрещено движение электросамокатов, будет установлен знак в виде белого прямоугольника с изображением человека на этом самом самокате.

Также с 1 марта вводятся зоны с ограничением экологического класса автомобилей. Ранее это касалось только грузовых автомобилей, теперь же список будет расширен. Также будут автомобили-исключения, которые не будут попадать под действия этих знаков. Также новые правила предусматривают знаки, указывающие на туристические зоны.

Изменились правила парковки на улицах с четными и нечетными днями. Теперь разрешена парковка машин с двух сторон с 21 до 24 часов для перестановки авто на другую сторону. До этого было с 19 часов до 21, что менее удобно.

Новая секция на светофорах

Многие автомобилисты уже должны были заметить новые секции на светофорах, а именно «белый пешеход со стрелочкой». Такие дополнительные секции будут устанавливаться на поворотах, после которых горит разрешающий сигнал светофора для пешеходов. Иными словами, чтобы водители не поворачивали на большой скорости, так как за поворотом по пешеходному переходу могут идти люди. Такие повороты не являются новинкой, в том же Санкт-Петербурге их можно было встретить еще около десяти лет назад, но сейчас этот метод получил распространение на другие города, в том числе Москву.

ЦОДД

Штраф за проезд на желтый сигнал светофора

Проезд на желтый сигнал светофора запрещен достаточно давно, но с 1 марта 2023 года за это начали еще и штрафовать. Причем штрафовать за это будут привычные камеры, фиксирующие нарушение скоростного режима.

ТАСС

За первичный проезд на желтый сигнал будет назначен штраф 1000 рублей. За повторное нарушение этого же правила, водителя могут или оштрафовать на 5000 рублей, или лишить прав на управление транспортным средством на срок до шести месяцев.

Штраф за управление транспортным средством без ОСАГО

На сегодняшний день штраф составляет 800 рублей и не может быть выписан чаще одного раза в сутки. Если ОСАГО имеется, но оставлено дома, то сумма штрафа снижается до 500 рублей. Предполагалось, что величина штрафа изменится до 5000 рублей за отсутствие ОСАГО, но на сегодняшний день изменений не произошло.

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