Автоэксперт: на первых порах возможна путаница, пока водители не привыкнут к изменениям в ПДД

«Изменения в правила дорожного движения, безусловно, нужны и актуальны. Решился вопрос со всеми средствами индивидуальной мобильности, которые теперь вписаны в правила, а значит, на их владельцев возложены определенные обязательства по поведению на дорогах. Скорость в 25 км/ч для них стала максимально разрешенной: ее можно развивать в тех ситуациях, когда это не составляет никаких помех другим участникам движения. По тротуару, где много пешеходов, ни один нормальный человек не поедет со скоростью 25 км/ч, но если там никого нет, то это максимально разрешенная скорость, которую он может развить.