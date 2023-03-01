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1 час назад

Автоэксперт о новых изменениях ПДД: «На первых порах возможна путаница»

РИА "ФедералПресс"

С 1 марта 2023 года в правила дорожного движения вступили в силу изменения. Так, в них появилась часть, касающаяся средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов.

Автоэксперт: на первых порах возможна путаница, пока водители не привыкнут к изменениям в ПДД
Фото: ФедералПресс ФедералПресс

О том, как изменятся правила для самокатчиков и водителей, «ФедералПресс» рассказал руководитель свердловской ассоциации содействия автомобилистам Василий Белопашенцев:

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«Изменения в правила дорожного движения, безусловно, нужны и актуальны. Решился вопрос со всеми средствами индивидуальной мобильности, которые теперь вписаны в правила, а значит, на их владельцев возложены определенные обязательства по поведению на дорогах. Скорость в 25 км/ч для них стала максимально разрешенной: ее можно развивать в тех ситуациях, когда это не составляет никаких помех другим участникам движения. По тротуару, где много пешеходов, ни один нормальный человек не поедет со скоростью 25 км/ч, но если там никого нет, то это максимально разрешенная скорость, которую он может развить.

Внесены изменения в движение по кругу. Раньше круговое движение было отдельным элементом дорожной сети. Сейчас его привязали к остальной части дорожных развязок. Когда человек въезжает со второстепенной дороги на круговое движение, то уступает тем, кто едет по главной, а двигающийся по главной дороге будет пользоваться преимуществом. На первых порах возможна путаница, но, после того как водители начнут более внимательно следить за знаками, все придет к нормальному состоянию.

Законодательно закреплен бело-лунный сигнал светофора, обозначающий пешеходов, переходящих улицу параллельно с включением зеленого разрешающего сигнала светофора для автомобилей. Сигнал предупреждает водителей о возможной опасности: надо снизить скорость и быть внимательным.

Островки безопасности теперь также законодательно внесены в ПДД. Это важно, потому что на них могут находиться люди. Представьте, человек всю жизнь ездил напролом через этот островок безопасности, а там стоит пешеход, ожидающий возможности переждать поток машин и перейти дорогу. Теперь водителям нужно следить за разметкой, чтобы на нее не заезжать и избегать нештатных ситуаций».

Автоэксперт,
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