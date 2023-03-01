Не дайте себя обмануть: как определить перекупщика авто и не потерять деньги

Перекупщик – профессия достаточно древняя. Очень многие находят себя в «купи-продай», так как эта работа не требует специального образования и крупных вложений. Но требует хорошо подвешенного языка и умения запудрить мозги потенциальному покупателю. Если вы продаете автомобиль, то вам будут рассказывать, что ваш вариант не такой уж и интересный и будут придираться к каждой мелочи. Если же вам хотят продать авто, то история будет обратной – все будет идеально «за свои деньги» и можно больше не искать, так как лучше не будет. Давайте более подробно разберемся в тонкостях.

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Как распознать перекупщика, если вы продаете автомобиль

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Профессиональный перекупщик будет задавать очень много вопросов по телефону, при чем не общих вроде «расскажите о машине», а точечных, со знанием дела. Постарается назначить встречу как можно быстрее, потому что машину ищет не для себя, а на перепродажу, а деньги должны работать. Приедет на осмотр авто с техникой для чтения ошибок и измерения толщины лакокрасочного покрытия. Каждую незначительную для эксплуатации мелочь будет пытаться выдать за реальную проблему требующую решения с целью сбить стоимость автомобиля как можно ниже. Вероятна попытка обмана с целью введение в заблуждения хозяина авто опять же с целью снижения финальной стоимости. Скорее всего предложит заключить рукописную сделку купли-продажи без постановки автомобиля на новый учет.

ТАСС

Как распознать перекупщика, если вы покупаете автомобиль

Объявления о продаже автомобилей от перекупщиков обычно очень простые, не включают в себя каких-то тонкостей обслуживания и эксплуатации автомобиля по той простой причине, что перекупщик их просто не знает. Скорее всего объявление будет строго в положительном ключе с такими фразами как «вложений не требует», «сел и поехал», «лучший вариант за свои деньги». Перекупщики не склонны общаться по телефону, сразу предлагают приехать и посмотреть автомобиль. Скорее всего встреча будет назначена на нейтральной территории, а не у дома, так как авто уже хранится на площадке с другими машинами. Если вы предложите проехать в специальный сервис, перекупщик будет стараться всячески уйти от этого вопроса, потому что в сервисе могут вскрыться спрятанные недочеты. На детальные вопросы будет отвечать короткими односложными фразами без конкретики и скорее всего скажет, что владел автомобилем недолго, поэтому все вопросы нужно задавать предыдущим владельцам, а у него все было в порядке, он просто поездил на автомобиле. Скорее всего автомобиль будет чистый и наполированный. Это так называемая предпродажная подготовка призванная пустить пыль в глаза и затмить разум приятной картинкой. Машина будет с чистый салоном без посторонних вещей, которые возил бы с собой настоящий владелец авто с ежедневной эксплуатацией. Под капотом тоже скорее всего будет произведена мойка с целью скрыть потеки масла и других жидкостей. Покупать такой автомобиль опасно, так как течь можно временно загерметизировать, но буквально через сотню километров она откроется вновь, но это будет уже ваша проблема и ваши расходы. Если на показ приезжает начищенный блестящий автомобиль без вещей хозяина и аксессуаров (регистратора например), скорее всего истинного владельца автомобиль уже лишился. Сравните документы того, кто продает и ПТС автомобиля для сравнения фамилий и подписей. Крайне не рекомендуется покупать автомобиль у человека, если он не вписан в ПТС и не является владельцем автомобиля. Он может оказаться не только простым перекупом, но даже мошенником, а это грозит в будущем куда большими проблемами, чем устранение течей. Воспользуйтесь услугами на специальных сайтах, которые за небольшую плату раскрывают историю автомобиля, включая владельцев, ДТП и даже суммы страховых выплат. Если при продаже вам не сообщили о каких-то ДТП из этого отчета, скорее всего и другую информацию тоже скрывают – покупать такой автомобиль не рекомендуется. Скорее всего у автомобиля не будет резины для второго сезона, потому что перекупщик выставит ее на продажу за отдельные деньги, чтобы еще немного заработать.

Можно ли вообще покупать машину у перекупщика?

Здесь однозначного ответа нет. Дело в том, что далеко не каждый автомобиль, который продается перекупщиком обязательно с какими-то проблемами. Но следует понимать, что цель перекупщика купить как можно дешевле, а продать как можно дороже, тем самым заработав на этой разнице. Поэтому есть большая вероятность, что перекупщик будет искать автомобиль с проблемами, которые можно замаскировать мелким ремонтом, и о которых он, конечно же, не сообщит при продаже. А покупатель уже столкнется с ними в ближайшее время в ходе эксплуатации. А так как автомобиль был куплен у перекупа, то номер его телефона уже не будет активен, а предыдущие собственники вам ничем не помогут. Поэтому в лучшем случае, вы просто переплатите за автомобиль, а в худшем потребуется дорогостоящий ремонт.