Эксперт: появился достойный китайский седан по цене Весты

Этот автомобиль собирают на «Автоторе», и по сути это хорошо зарекомендовавший себя Chery Arrizo 7.

Фото: За рулем За рулем

На днях в продаже должен появиться новый автомобиль, производство которого налажено на калининградском «Автоторе». Это седан Kaiyi Е5. Сборка пока крупноузловая, но процесс локализации уже запущен.

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В планах предприятия — и реализация седанов, для чего до конца года в России появится 80 дилерских центров Kaiyi. Располагаться они будут во всех крупных городах.

Автомобиль имеет все шансы стать бестселлером российского рынка. Так считает изучивший машину главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков .

Плюсы Kaiyi Е5

Первый плюс, который сразу бросается в глаза, — это качество салона. Здесь установлены ковшеобразные передние сиденья с интегрированными подголовниками, как у BMW или «семерки» Жигулей. Приятным сюрпризом станут и мягкие вставки на передней панели и дверях, которые обрамлены красной прострочкой. В основном, пластик жесткий, но благодаря своей фактуре таким не кажется.

За рулем

Второй плюс — двигатель.

Это 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л.с. Его надежность в российских условиях уже проверена, так как он устанавливался на продававшиеся в нашей стране Chery Arrizo 7, а эти машины уже находятся в восьмилетнем возрасте, и претензий к ним нет.

Из приятного: у двигателя чугунный блок, поддающийся расточке и гильзованию, а также цепной привод ГРМ. Ориентировочный ресурс мотора — около 300 тысяч километров. Кстати, ремкомплекты для гильзования уже есть в продаже. Кроме того, турбомотор рассчитан на постоянную работу на 92-м бензине.

За рулем

Третий плюс тоже очень важный. Это вариатор, который тоже проверен временем и выпускается в Китае миллионными тиражами. У него есть девять фиксированных квазипередач для любителей управления в ручном режиме. И главное — ресурс агрегата при спокойной манере езды составит 200 тысяч километров.

Минусы Kaiyi Е5

Во-первых, не всем понравится умеренный дорожный просвет автомобиля. Он составляет около 16 см под защитой двигателя седана. Кстати, сама защита не стальная, а пластиковая. Поэтому при съезде с асфальта надо быть внимательным и аккуратным.