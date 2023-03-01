Автомеханик рассказал, почему стучит подвеска

«Если во время поездки вы почувствовали какой-то дискомфорт, приходится прикладывать серьезные усилия при повороте руля, слышны щелчки, то это может говорить о неисправности рулевой рейки. Кроме того, о проблемах с рулевым механизмом может говорить стук во время езды по кочкам и красноватые подтеки на асфальте, после того, как автомобиль постоит», - сказал Сергей Шабунин.