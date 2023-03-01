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40 минут назад

Автомеханик Шабунин: стук в подвеске может говорить о поломке рулевой рейки

Газета.Ru

Главными признаками неисправной рулевой рейки является увеличение усилия при повороте руля, стук в подвеске, а также красноватые подтеки на асфальте. Об этом «Газете.Ru» рассказал мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин. По его словам, если водитель на это не обратит внимание, то может произойти заклинивание рулевого механизма.

Автомеханик рассказал, почему стучит подвеска
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Если во время поездки вы почувствовали какой-то дискомфорт, приходится прикладывать серьезные усилия при повороте руля, слышны щелчки, то это может говорить о неисправности рулевой рейки. Кроме того, о проблемах с рулевым механизмом может говорить стук во время езды по кочкам и красноватые подтеки на асфальте, после того, как автомобиль постоит», - сказал Сергей Шабунин.

По словам эксперта, выявить неисправность рулевой рейки самостоятельно очень сложно. Если из гидроусилителя вылилось масло, то вероятно придется потратиться еще и на ремонт насоса, предупредил Шабунин.

Автоэксперт,
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