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1 час назад

Италия выступит против запрета продаж автомобилей с ДВС в Европе

Газета.Ru

Италия выступит против запрета на выпуск и продажу машин с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года, рассказали в Министерстве окружающей среды и энергетической безопасности страны. Такую позицию представители Италии выскажут на встрече послов ЕС в Брюсселе.

Италия выступит против запрета продаж автомобилей с ДВС в Европе
Фото: газета.ругазета.ру

«Италия выскажет позицию против предложения, предусматривающего запрет на производство и продажу автомобилей и фургонов с двигателями внутреннего сгорания в 2035 году. Италия разделяет цели декарбонизации, но считает необходимым достижение экологических целей путем экономически устойчивого и социально справедливого перехода, чтобы избежать негативных последствий для страны с точки зрения занятости и производительности», — говорится в сообщении.

Переход на электромобили не должен становиться единственным способом достижения нулевых выбросов, заявили в министерстве. Успех электромобилей во многом будет зависеть от того, насколько доступными они станут, отмечается в публикации.

В феврале депутаты Европарламента поддержали инициативу Евросовета, подразумевающую запрет на продажу в ЕС с 2025 года работающих на ископаемом топливе новых автомобилей. Планируется, что к 2030 году автопроизводители должны будут уменьшить уровень выбросов новых моделей легковых автомобилей на 55% и на 50% для легкого коммерческого транспорта.

К 2035 году целевой показатель сокращения выбросов углекислого газа для новых машин должен составить 100%. Таким образом, к 2035 году европейским автопроизводителям придется полностью прекратить производство автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и перейти на выпуск электромобилей.

Автоэксперт,Европейский совет,Европарламент,ЕС,
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