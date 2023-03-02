Почему не уменьшается число водителей, наказанных за несовершенные нарушения

Водителя лишили прав за управление в нетрезвом виде. Но узнал он об этом только спустя четыре года, когда пришел менять в ГИБДД водительское удостоверение по истечении его срока годности. Причем сам он в тот момент никак не мог находиться в месте совершения нарушения, поскольку был в другом городе. В странной истории разбирался Верховный суд*. Хотя при нынешнем количестве двойников машин, а также водителей эта история уже не кажется такой удивительной.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Итак, некто Поветкин пришел в отделение ГИБДД поменять права в связи с истечением срока их действия. Это произошло в 2020 году. Однако в этой процедуре ему было отказано. Поскольку в 2016 году суд лишил его прав за управление в нетрезвом виде, а само удостоверение водитель в ГИБДД не сдал.

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Но ни о суде, ни о лишении его водительских прав, даже о том, что его поймали в нетрезвом виде за рулем, водитель слышал впервые. Он проживает в Санкт-Петербурге, а нарушение было выявлено 31 октября 2016 года на 142-м км автодороги А-114 в Вологодской области. Но сам Поветкин не мог в это время быть в указанном месте. Он был вообще в другом городе.

Он, конечно, обжаловал решение мирового судьи о лишении прав. Но районный суд в иске отказал за истечением сроков давности обжалования. А Третий кассационный суд только подтвердил правильность решения мирового суда. Хотя пострадавший приложил к жалобе приказ о командировке, справку из гостиницы, в которой он в то время проживал, счета на ее оплату, а также билеты. Кроме всего прочего он также указал, что подпись под протоколом о нарушении - не его.

Но кассационный суд не дал оценку этим доказательствам. И Верховный суд счел это нарушением, которое не позволяет установить все обстоятельства, имеющие отношение к делу.

Кроме того, Верховный суд нашел и другие погрешности. В частности, мировой суд указал, что Поветкина известили о времени и месте суда, но он не явился на заседание. Поэтому вопрос был решен без его участия. С этим согласился и кассационный суд. Однако из материалов дела следует, что пострадавшего известили телеграммой по адресу, указанному в протоколе. А если протокол подписывал не он? А если адрес назван наугад?

Тем более что в решении кассационного суда говорится, что "данные о личности, в частности, место рождения, адрес места жительства, внесены в протокол со слов заявителя, подписавшего документ без замечаний".

В общем, на этом основании ВС отменил решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в кассационный суд. Для того, чтобы тот разобрался со всеми доказательствами, которые ранее проигнорировал.

Надо сказать, что это не единичный случай. "Российская газета" уже не раз писала о таких историях, когда прав лишали совершенно не того водителя. В первой ситуации молодой человек представился отцом своей девушки и назвал его адрес. А документов у него не было. Во второй - человек ездил по поддельным правам, но с данными реального человека. Правда, адреса проживания того, кем представлялся, он не знал. И это все были долгие судебные тяжбы. Но в данной ситуации, по словам адвоката Льва Воропаева, сработало то, что протест на решение судов подавал заместитель генерального прокурора. А к таким делам судьи относятся с особым вниманием.

И таких дел очень много, говорит Лев Воропаев. И проблема именно в человеческом факторе. Ведь дела стоят на потоке. Никто не устанавливает ни личность нарушителя, ни реальный адрес его проживания.

Его мнение поддерживает и адвокат Сергей Радько. По его словам, в наше электронное время проверить все эти данные достаточно просто.. Тем более что такое нарушение, как управление в нетрезвом виде, оформляется не быстро. Более того, в суд оно направляется не лично инспектором, а его начальником. Так что возможность проверить личные данные у сотрудников есть.

Суды, как всегда, безоговорочно доверяют показаниям инспектора. Сколько у нас ездит водителей с поддельными водительскими удостоверениями - никому не известно. Какие данные назовет реальный нарушитель - известно только с его слов. Но, если бы у нас была введена ответственность правоприменителя за то, что он не проверил данные, за то, что оформил протокол в отношении ни в чем не повинного человека, тогда бы картина изменилась. У автоинспекторов появился бы эффективный стимул тщательно проверять всю информацию о нарушении и точно устанавливать личность нарушителя.

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