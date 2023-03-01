В России отзовут более 22 тысяч Toyota Avensis

В Росстандарте заявили, что официальный представитель изготовителя Toyota на российском рынке «Тойота Мотор» отзывает 22712 автомобилей Toyota Avensis, реализованных с апреля 2003 года по май 2007 года, из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что у данных автомобилей существует вероятность уменьшения плотности вещества пиропатрона с течением времени, что может привести к деградация вещества пиропатрона.

В заявлении отмечается, что если подушка безопасности сработает с подобным веществом, то это может привести к разрушению корпуса газогенератора. В худшем случае — к проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля. Это может повлечь за собой серьезные травмы для водителя и пассажиров автомобилей.