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15 минут назад

Россиянам рассказали, как подготовить машину к весне и лету

Секрет Фирмы

Грядёт смена сезона — не только календарная, но и реальная. А вместе с ней и некоторые изменения в привычном укладе жизни. Люди переоденутся в более лёгкий гардероб вместе с природой, но к весне-лету нужно подготовить и свой транспорт. Какие манипуляции необходимо провести, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр.

Россиянам рассказали, как подготовить машину к весне и лету
Фото: UnsplashUnsplash

По словам специалиста, в начале весны водителю следует сделать следующее:

  • проверить систему охлаждения своего автомобиля;
  • убрать дополнительные заслонки и обогревы, которые часто устанавливают зимой.

В связи с тем, что переход на летнюю резину происходит внезапно, пора её присмотреть. Ездить на зимней будет небезопасно, так как она более мягкая и в тёплое время года управляемость ухудшается, а тормозной путь увеличивается.

По словам Хайцеэра, в числе главных проблем автомобилистов в весенний сезон оказываются грязь, слякоть и реагенты. И регулярный уход за машиной остаётся единственным способом борьбы с подобной агрессивной средой.

«Машину нужно регулярно мыть, так как среда агрессивная, все это уничтожает кузов, проникает в электронику, разрушает проводку, проникая даже в виде пара», — объяснил специалист.

Кстати, независимо от времени года важно контролировать техническую исправность автомобиля. Сейчас вот российские власти формируют новый список неисправностей, за которые будут штрафовать. Например, с декабря по февраль на легковых авто и лёгких грузовиках нельзя будет ездить на летних покрышках, а с июня по август — на шипованных. За нарушение — штраф 500 рублей.

Автоэксперт,
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