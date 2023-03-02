Россиянам рассказали, как подготовить машину к весне и лету

Грядёт смена сезона — не только календарная, но и реальная. А вместе с ней и некоторые изменения в привычном укладе жизни. Люди переоденутся в более лёгкий гардероб вместе с природой, но к весне-лету нужно подготовить и свой транспорт. Какие манипуляции необходимо провести, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр.

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По словам специалиста, в начале весны водителю следует сделать следующее:

проверить систему охлаждения своего автомобиля;

убрать дополнительные заслонки и обогревы, которые часто устанавливают зимой.

В связи с тем, что переход на летнюю резину происходит внезапно, пора её присмотреть. Ездить на зимней будет небезопасно, так как она более мягкая и в тёплое время года управляемость ухудшается, а тормозной путь увеличивается.

По словам Хайцеэра, в числе главных проблем автомобилистов в весенний сезон оказываются грязь, слякоть и реагенты. И регулярный уход за машиной остаётся единственным способом борьбы с подобной агрессивной средой.

«Машину нужно регулярно мыть, так как среда агрессивная, все это уничтожает кузов, проникает в электронику, разрушает проводку, проникая даже в виде пара», — объяснил специалист.