Индекс воздушного фильтра:  запчасти на пороге крутого подорожания?

С прошлой весны мы наблюдаем за изменением цен на основные расходники, масла, шины и некоторые редкие детали. Нашему мониторингу почти год – предварительные итоги ушедшего года мы подвели в середине декабря, а теперь готовы не только поделиться окончательными выводами за прошедший период, но и оценить перспективы 2023 года. В теории тренд должен снова стать негативным, ведь рубль заметно ослаб за последние месяцы.

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Как обычно, мы выбрали несколько позиций расходников и запасных частей для наиболее популярных моделей российского рынка – оригинальные и самые дешевые заменители. К ним в компанию добавили пару заведомо редких позиций, которые сложно было найти в наличии даже в Москве и даже в лучшие времена. Третья группа – моторное масло и шины, по одной позиции из массового и премиального сегментов. На их примере анализируем изменение цен. Запчасти берем у крупнейших интернет-агрегаторов и у фирменных магазинов производителей.

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В таблице дано изменение цен в процентах относительно мая прошлого года, когда запчасти были крайне дорогими. Причем заметьте: товары по запредельным ценам (из-за рухнувшего курса рубля) тогда еще не успели дойти до России. Продавцы запчастей на тот момент только разместили заказы, опасаясь, что каналы поставок вообще перекроют. Однако жадность, всеобщая неопределенность и ажиотажный спрос побудили торговцев продавать товары из прежних поставок по новым ценам. Рост вдвое тогда можно было назвать умеренным. А бывало и в три-четыре раза!

Потом картина «просветлела». Рубль значительно укрепился по отношению к доллару и евро. Первый падал летом ниже 52 рублей, осенью – до 57 с небольшим. Второй опускался в те же сезоны порой ниже 54 рублей. Наладились поставки запчастей и расходников по альтернативным каналам. Цены предсказуемо пошли вниз, и некоторые успели откатиться на уровень января-февраля 2022 года.

На конец прошлого года неприятным исключением из общего тренда стали запчасти для исконно российской Lada. Некоторые из них существенно подорожали. Не исключено, что продавцы стали наживаться на наметившемся доминирующем положении вазовских машин на рынке. За несколько месяцев кризиса их доля выросла более чем вдвое. Владельцев становится больше, и деваться им некуда. Думаете, официальное ТО осталось дешевым? Большое обслуживание на пробеге 90 000 км для некоторых моделей Lada уже дороже 40 000 рублей, а на Ларгусы подбирается к 50 000 рублей. И это только за плановый набор работ по регламенту.

Тотального дефицита по деталям для иномарок не случилось. Заработали «окольные» логистические маршруты, по многим позициям быстро нашлись и стали популярны заменители. Заказать и получить можно практически всё, что и раньше. Однако если прежде привозили за неделю-две, то теперь сроки растянулись на месяц-два. Если машина не на ходу – это неприятно.

Если по сравнению с весной 2022-го картина существенно изменилась (по большинству позиций – в лучшую сторону), то за два последних месяца радикальных изменений не произошло. Но тучи сгустились. От осенних максимумов национальная валюта снова откатилась к уровню 75 рублей за доллар и 80 рублей за евро. Наивно думать, что отечественных машин это не коснется. Взгляните на неутешительную динамику деталей на Гранту. Относительно майского пика подешевели отдельные позиции. И не сказать, что намного. Остальные так и лезут вверх. Народный автомобиль, говорите? На таких и делают деньги.

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По Kia Rio стало меньше предложений по деталям в наличии. Минимальные цены, которые можно найти, практически не изменились относительно конца прошлого года, и это пока утешает. Для Ford Focus рост цен заметнее, зато ассортимент сохранился. Большая часть позиций остается существенно дешевле, чем в мае, но реакция на просевший курс рубля уже очевидна. Volkswagen Tiguan отметился некоторым снижением цен на большинство деталей. Заметно доступнее стали фары и ремкомплект ГРМ.

А вот владельцам Toyota Camry впору позавидовать. И без того все позиции (кроме одной) ушли в минус по сравнению с маем, так еще и за последние два месяца – очередное дружное снижение цен. Вот это да! Возможно, какой-то вклад внесло недавнее заявление представительства: оно возобновило поставки запчастей по официальным каналам. Правда, лишь тех позиций, которые не попадают под санкции.

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Стоимость масел и шин практически не изменилась: дельта составила несколько десятков рублей. Комплект замены масла в автоматической коробке еще подешевел, но скоро, очевидно, снова пойдет в рост.

Редкие кузовные запчасти прибавили около 10%. Но все они идут под заказ: актуальная стоимость высчитывается по текущим курсам валют, а рубль просел за последние месяцы далеко не на 10%. Вряд ли детали подешевели в евро. Скорее, продавцы умерили свои аппетиты и сократили маржу. Тем более что позиции это заведомо неликвидные.

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