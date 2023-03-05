6 машин, которые стали дороже за три года: как заработать на собственном авто

За предыдущие несколько лет ситуация на автомобильном рынке сильно изменилась и многие автомобили можно продать дороже, чем вы их покупали ранее. Эти данные можно получить или самостоятельно изучив рынок подержанных автомобилей, или изучив аналитику «Residual Value 2023», проведенную агентством «Автостат». Согласно отчету, остаточная стоимость большого количества популярных моделей, купленных в 2019 году, сегодня превышает на 25–30% их продажную стоимость у дилера.

Фото: ТАСС ТАСС

Директор по продажам автомобилей с пробегом группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов сообщает, что на фоне роста цен соотношение продаж новых авто и машин с пробегом увеличилось вдвое и теперь составляет 1 в 8, а с учетом длительного срока эксплуатации, поломок и ДТП в России уменьшилось количество автомобилей на 1 миллион. Все это, включая новые ограничения в поставках автомобилей из-за западных санкций, привело к увеличению остаточной стоимости «живых» подержанных автомобилей.

Видео дня

По данным аналитики «Автостата», лидерство удерживает автомобиль Kia Rio, который сегодня можно продать в среднем на 28,6% дороже, чем он покупался в 2019. На втором месте расположился Ranault Sandero с показателем 25,4%, а третье место занимает популярнейший у таксопарков автомобиль Hyundai Solaris с показателем 25,1%. Если открыть популярные сайты по продажам автомобилей и посмотрим самостоятельно, то цифры будут очень близки, действительно Solaris 2019 года будет стоить сильно дороже одного миллиона в хорошем состоянии.

ТАСС

Если обратиться к сегменту автомобилей «С», то первое место занимает Mazda3 с показателем +28% к стоимости покупки в 2019 году. Это даже выше, чем у автомобилей из предыдущего списка. Тут стоит отметить, что Mazda3 всегда хорошо держала цену и была выгодной покупкой. Плюс японские автомобили по привычке продолжают считаться надежными, а это сильно влияет на цену на вторичке. На втором месте в этом сегменте находится Kia Cerato с показателем +27,3%, а на третьем Hyundai Elantra с 23,9%. А вот крайне популярный VW Golf в этот список не попал, видимо сильно сказался уход компании VW из России после введения санкций. В целом прослеживается тенденция с зависимостью подорожания авто на вторичке от подорожания этой же машины в салонах у дилеров.

Если обратить внимание на бизнес-седаны, то первое место привычно занимает очень известная в России Toyota Camry, показатель которой составил +30,8%. И да, это даже выше, чем у Mazda3 из предыдущего списка. По какой-то причине в России очень любят Toyota Camry, и цена на нее держится очень прочно. На втором месте Mazda6 с показателем в 30,1% - тоже очень достойно и выше более дешевой «тройки». Замыкает тройку популярная Skoda Superb, которая прибавила на вторичке 13,2% от первоначальной стоимости в салоне.

Компактные кроссоверы некоторых марок тоже показали устойчивое увеличение цены за предыдущие несколько лет. Так, скромный Suzuki Jimny прибавил 34,2% к своей стоимости, а Chery Tiggo 4 - 33,7%. Большой внезапность оказалось увидеть в этом списке Lada Niva Legend с показателем +31,6% к стоимости в 2019 году.

Если обратить внимание на более дорогие, но тоже популярные автомобили, то с ними такой ситуации не наблюдается. Для примера возьмем BMW 3er 320d 2019 года выпуска. Сегодня новым такой автомобиль в салоне вам обойдется от 6 млн рублей, в то время как подержанный автомобиль 2019 года с таким же двигателем можно купить за 3 млн рублей в хорошем состоянии. Популярный у нас Toyota Land Cruiser тоже не может похвастаться подорожанием. Сегодня за новый автомобиль просят от 9 млн рублей, в то время как подержанный можно купить за 6-7 миллионов рублей.

AUTO.RU

AUTO.RU

Из приведенной аналитики мы делаем вывод, что устойчивый рост показали подержанные автомобили из так называемого народного сегмента. Это машины, которые чаще всего покупают молодые семьи и автопарки для такси. Именно этот сегмент больше всего пострадал от введения санкций. Параллельный импорт мог бы исправить ситуацию, но перегонщикам автомобилей более интересны дорогие марки, потому что на них можно заработать больше денег. На текущий момент мы наблюдаем дефицит «народных» автомобилей. Честно сказать, смотря на сегодняшние цены на авто уже не совсем и понятно, что такое народный автомобиль. Потому что это традиционно были автомобили, которые можно было купить новыми дешевле одного миллиона рублей и которые одновременно с этим отвечали современным требованиям безопасности и оснащения для комфортной эксплуатации. Сегодня таких вариантов просто нет.

Также хотим предостеречь вас от поспешной продажи автомобиля, если вы являетесь владельцем той самой марки, которая подорожала на вторичке. Цены выросли не только на бу автомобили, но и на новые. Поэтому выгодно продать некоторые автомобили можно, а вот выгодно купить сегодня автомобиль практически невозможно. Также совершенно не понятно, что будет дальше с авторынком и будут ли новые предложения. Поэтому мы рекомендуем продавать автомобиль только если вы хорошо все посчитали и обладаете необходимой суммой денег на покупку нового автомобиля, или же вас вынуждает жизненная ситуация. Если особых причин для продажи нет, лучше повременить с продажей. Также основываясь на этой статье, не стоит рассматривать автомобиль как эффективное вложение средств с целью в будущем продать дороже. На это есть несколько причин:

Сегодня практически невозможно предсказать, в какую сторону пойдет рынок, все очень сильно зависит от внешних факторов, в том числе санкций. Автомобиль требует средств на содержание и ремонт. Автомобиль не является защищенным объектом вложения, так как может быть угнан или пострадать в ДТП.