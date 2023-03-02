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53 минуты назад

Назван популярный кроссовер, брать который, пожалуй, не стоит

За рулем

Удовольствие он доставляет только первому владельцу. Второго могут ждать постоянные ремонты.

Назван популярный кроссовер, который не стоит брать на "вторичке"
Фото: За рулемЗа рулем

Но надо оговориться, что серьезных недостатков у кроссовера нет.

Это Hyundai Tucson третьего поколения, который продавался с 2015 по 2021 годы с обновлением в 2018 году.

Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев рассказал, с каким двигателем лучше предпочесть этот кроссовер на вторичном рынке.

Спорные варианты моторов

Дизели обычно представляются хорошим вариантом для покупаемого с рук кроссовера благодаря их большим ресурсам. Но не в случае с 2-литровым дизелем (185 л. с.). Его ресурс, конечно, составляет 400 тысяч км, но мотор этот крайне чувствителен к качеству топлива и масла, а также требует тщательного ухода.

Спорным оказался и 1,6-литровый дизель (индекс D4FD, 136 л. с.). Причины — масложор и сочетание исключительно с роботизированной коробкой.

Аналогично дела обстоят и с бензиновым турбомотором 1.6 (G4FJ, 177 л. с.), у которого вдобавок к описанным особенностям еще и слабая цепь ГРМ.

Оставшиеся варианты моторов

Это два бензиновых двигателя объемом 2,0 и 2,4 литра.

Самый популярный 2-литровый агрегат G4NA 2.0 (150 л.с.) отметился задирами на стенках цилиндров. Как оказалось, это происходило при сочетании трех причин: заправка 92-м бензином (разрешено производителем), езда на непрогретом моторе и с минимальным уровнем масла. Поэтому в 2017 году мотор модернизировали, добавив дополнительные масляные форсунки. То же самое касается и 2,4-литрового двигателя. Оба мотора способны пройти 300 тысяч километров и более, но только у тех владельцев, которые соблюдают все регламенты и не экономят по мелочам, заливая бензин АИ-95.

Автоэксперт,Hyundai Tucson,Hyundai,Сергей Зиновьев,
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