Назван популярный кроссовер, который не стоит брать на "вторичке"

Удовольствие он доставляет только первому владельцу. Второго могут ждать постоянные ремонты.
Но надо оговориться, что серьезных недостатков у кроссовера нет.
Это Hyundai Tucson третьего поколения, который продавался с 2015 по 2021 годы с обновлением в 2018 году.
Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев рассказал, с каким двигателем лучше предпочесть этот кроссовер на вторичном рынке.
Дизели обычно представляются хорошим вариантом для покупаемого с рук кроссовера благодаря их большим ресурсам. Но не в случае с 2-литровым дизелем (185 л. с.). Его ресурс, конечно, составляет 400 тысяч км, но мотор этот крайне чувствителен к качеству топлива и масла, а также требует тщательного ухода.
Спорным оказался и 1,6-литровый дизель (индекс D4FD, 136 л. с.). Причины — масложор и сочетание исключительно с роботизированной коробкой.
Аналогично дела обстоят и с бензиновым турбомотором 1.6 (G4FJ, 177 л. с.), у которого вдобавок к описанным особенностям еще и слабая цепь ГРМ.
Это два бензиновых двигателя объемом 2,0 и 2,4 литра.
Самый популярный 2-литровый агрегат G4NA 2.0 (150 л.с.) отметился задирами на стенках цилиндров. Как оказалось, это происходило при сочетании трех причин: заправка 92-м бензином (разрешено производителем), езда на непрогретом моторе и с минимальным уровнем масла. Поэтому в 2017 году мотор модернизировали, добавив дополнительные масляные форсунки. То же самое касается и 2,4-литрового двигателя. Оба мотора способны пройти 300 тысяч километров и более, но только у тех владельцев, которые соблюдают все регламенты и не экономят по мелочам, заливая бензин АИ-95.