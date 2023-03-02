Назван популярный кроссовер, который не стоит брать на "вторичке"

Удовольствие он доставляет только первому владельцу. Второго могут ждать постоянные ремонты.

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Но надо оговориться, что серьезных недостатков у кроссовера нет.

Это Hyundai Tucson третьего поколения, который продавался с 2015 по 2021 годы с обновлением в 2018 году.

Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев рассказал, с каким двигателем лучше предпочесть этот кроссовер на вторичном рынке.

Спорные варианты моторов

Дизели обычно представляются хорошим вариантом для покупаемого с рук кроссовера благодаря их большим ресурсам. Но не в случае с 2-литровым дизелем (185 л. с.). Его ресурс, конечно, составляет 400 тысяч км, но мотор этот крайне чувствителен к качеству топлива и масла, а также требует тщательного ухода.

Спорным оказался и 1,6-литровый дизель (индекс D4FD, 136 л. с.). Причины — масложор и сочетание исключительно с роботизированной коробкой.

Аналогично дела обстоят и с бензиновым турбомотором 1.6 (G4FJ, 177 л. с.), у которого вдобавок к описанным особенностям еще и слабая цепь ГРМ.

Оставшиеся варианты моторов

Это два бензиновых двигателя объемом 2,0 и 2,4 литра.